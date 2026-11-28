Катастрофа между два автомобила затрудни сериозно движението по пътя Русе – Разград, предаде bTV. Инцидентът е станал в участъка между селата Осенец и Езерче, където движението се осъществява само в една от трите ленти и се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Още: Тежка катастрофа между кола и тир затруднява трафика в Прохода на Републиката

Автомобилът се завъртял на пътя

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По първоначална информация румънски автомобил „Мерцедес“, пътуващ в посока Варна, се е завъртял на пътното платно и се е ударил в насрещно движещ се джип „Мицубиши“. Зад волана на джипа е бил 40-годишен мъж от Разград.

В румънския автомобил са пътували трима души – мъж, жена и дете. Все още се изяснява какви са роднинските им отношения. След сблъсъка шофьорът на „Мерцедес“-а и детето са транспортирани в болница за медицински прегледи и уточняване на състоянието им. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

На мястото на произшествието се извършва оглед, който трябва да установи точните причини и обстоятелства около катастрофата. За комуникацията с румънските граждани е осигурен преводач.

От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка, тъй като движението остава ограничено и се регулира от полицейски служители.

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