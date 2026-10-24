МВР с подробности за убийството на Слави Бинев: Финансови отношения ли са причината? (ВИДЕО)

Неуредени финансови отношения вероятно са в основната на убийството на Слави Бинев. Това мнение изрази и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов на брифинг след разстрела на бизнесмена. По думите му разследващите проверяват връзката между простреляния и трима мъже, които са били негови гости. Те са били задържани на магистрала „Тракия“. Занимавали са се със строителен бизнес и имат фирма, която в момента изгражда два комплекса на територията на София.

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Николов подчерта, че е рано да се правят окончателни изводи за мотива и обстоятелствата около престъплението. Но като водеща версия се очертават неуредени финансови отношения между участниците в тежкия криминален инцидент.

Тримата са задържани при тунел "Траянови врата" на 54-и км. на магистрала "Тракия". Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта. Установени са две оръжия.

Прострелната рана на починалия е в областта на главата.

Властите категорично отхвърлят версията за организирано престъпление. "Считам, че деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер", заяви директорът на СДВР гл. ком. Николай Пелтеков. "Те са имали отношения дълго време и най-вероятно е възникнало нещо спонтанно, с което се е случил този инцидент', добави той.

Като допълнителен довод той изтъкта факта, че нито при влизането, нито при излизането си от адреса, извършителите не са прикривали лицата или автомобила си.