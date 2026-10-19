Нова вълна от бомбени заплахи: Евакуираха НЗОК и други ключови места в София

Сигнал за бомба доведе до евакуация на посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). От СДВР казаха за БТА, че действат по процедура във връзка със сигнал за взривно устройство в Здравната каса. От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София, но не уточниха къде.

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В началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.

В неделя вечерта самолет, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха. По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътника. При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.