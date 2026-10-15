Обявиха вероятната причина за инцидента, при който загина служител на "Автомагистрали"

Аквапланинг е най-вероятната причина за инцидента, при който загина служител на „Автомагистрали“, смятат пътни експерти. По случая е образувано досъдебно производство. На този фон от Европейския център за транспортни политики сигнализират и за така наречения „битупланинг“ – опасно хлъзгане на колите върху суха настилка в района на Владая. Компрометирана настилка, липса на отводняване и несъобразена скорост. Това са част от причините за по-честите инциденти край Владая, разказват шофьори.

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„Доста е усойно тука, просто наистина трябва много да се внимава“, казва Анна Димитрова, шофьор, пред bTV. „Просто карат хората много неразумно. Това е според мен причината да стават катастрофи тук“, коментира Мирослав, шофьор.

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След проведено изследване от Европейския център за транспортни политики установяват наличие на битум на пътя. Това е вещество, което намалява сцеплението на гумите. „При горещо време битумът излиза отгоре, над фракцията, и настилката става още по-хлъзгава, отколкото при аквапланинг“, посочва Диана Русинова.

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В писмена позиция от Пътната агенция отговориха, че е предвиден ремонт на участъка. „По отсечката е констатирано намалено сцепление и поради това е предвиден ремонт“, посочват от Пътната агенция. Качеството на пътната настилка е сред основните фактори за появата и на така опасния аквапланинг. „Аквапланингът е много коварно нещо, затова и какъвто съвет да дадем, малко неща биха сработили“, казва Диана Русинова.