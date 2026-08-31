След сблъсък в мантинелата: Камион се обърна край Пловдив

В участъка между 148 км и 149 км на АМ „Тракия“, посока София, тежкотоварен камион се е блъснал в мантинелата и се обърнал на пътното платно. Сигналът е получен в полицията около 16.40 ч., а според предварителната информация няма пострадали хора.

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Екипи на ОДМВР – Пловдив обработват произшествието и подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона. Водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители.

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