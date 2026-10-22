Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе, напрежение пред съда в Бургас

Оставиха в ареста кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд. Двамата, заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, са обвинени в престъпен сговор за търговия с влияние. Според разследващите престъпният сговор е започнал в община Сунгурларе в началото на 2024 г. и е продължил повече от две години, предава БНТ.

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От държавното обвинение твърдят, че участниците са имали разпределени роли. Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков е намирал фирмите, Ревански е съдействал за осигуряването на финансиране, а Гавазов е оказвал влияние върху общинските служители, които участват в избора на изпълнители.

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След решението на съда пред Съдебната палата в Бургас се стигна до напрежение. Привърженици на двамата кметове обградиха микробуса на съдебната охрана и скандираха "Ради" и "Митко". Имаше засилено полицейско присъствие, а униформените изградиха кордон около задния вход на сградата.