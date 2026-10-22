Арестът на Радослав Ревански: На фокус е фирма с над 100 договора по обществени поръчки

На 21 октомври при полицейска акция в Община Белица беше арестуван кметът Радослав Ревански - зам.-председател на "ДПС-Ново начало" и сочен за един от най-близките до санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. ГДБОП и ДАНС проверяваха документи, свързани със съмнителни обществени поръчки. По неофициална информация, цитирана от БНТ, градоначалникът е разследван за предполагаеми злоупотреби с европейски средства и обществени поръчки, свърани с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

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След ареста - и още преди повдигнатото днес обвинение за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние - разследващият сайт BIRD.bg извади на преден план конкретна строителна фирма, спечелила над 105 милиона евро от обществени поръчки (по данни в ЦАИС ЕОП - централизираната система за обществени поръчки). Медията свързва тази фирма с Ревански - през съпругата му Саня Чаталбашева.

Actualno.com направи проверка в Търговския регистър и потвърди информацията за такава връзка. От 27 декември 2012 г. до 2 юни 2016 г. едноличен собственик на капитала и управител е Георги Петканин. Към настоящия момент същият е управител в "Еколуксвил" ООД (заедно с Виолета Петканина). По-интересното е обаче, че за кратък период през 2014 г. - от 20 януари до 7 февруари Петканин е управител в "Еколуксвил" заедно със Саня Чаталбашева - съпругата на Радослав Ревански. След това нейното място заема Росен Чаталбашев - до януари 2015 г.

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111 договора по обществени поръчки за над 105 млн. евро

На строителната фирма, която BIRD.bg свързва с Ревански и която е със седалище в София, са ѝ били възложени общо 100 обществени поръчки и са подписани 111 договора. Компанията е с доста добра успеваемост, тъй като в историята си е участвала в надпреварата за 175 обществени поръчки, показва наша справка в ЦАИС ЕОП. Общата текуща стойност на 111-те договора е 105 096 203 евро.

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Най-големият договор е с Община Разлог - на стойност над 5,9 млн. евро - за мултифункционална спортна зала. Следва договор с Община Белица за реконструкция и разширение на път, по който фирмата взема над 4,2 млн. евро. В топ 3 влиза още реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в Община Ботевград (село Врачеш) - за над 3 млн. евро. Годините на сключване на договорите са съответно 2025, 2026 и 2024 г.

Снимка: БГНЕС

Има още редица спечелени поръчки за по над 2 милиона евро (или близо 3 млн. евро), като сред тях личат договор за рехабилитация и реконструкция на общински път в Сунгурларе, ремонт на улица във Видин, реконструкции на водопроводна мрежа в Добрич, рехабилитация на общински път в Сърница, изграждане на местен път до Парка за мечки в Белица и др.

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Обществените поръчки, заради които може да е задържан Ревански

Прокуратурата е повдигнала обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние, съобщиха от пресцентъра на МВР на 22 октомври. Задържаните остават в ареста за до 72 часа.

В хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели.

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Все още не е ясно кои конкретни обществени поръчки и средства от еврофондове са във фокуса на вниманието на разследващите, но BIRD.bg извади списък с потенциалните:

Договор 258261 - 773 552,00 EUR, по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 2023–2027: става въпрос за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Сунгурларе;

Договор 258271 - 573 275,38 EUR, по ЕЗФРСР 2023–2027: това е също рехабилитация на улици в Община Сунгурларе;

Договор 203985 - 2 230 738,62 лв., по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ): извършване на строителни и монтажни дейности на Дом за стари хора с. Лозарево, Община Сунгурларе;

Договор 160089 - 5 783 425,72 лв., без европейска програма: рехабилитация и реконструкция на път BGS 2268 (II-73 Веселиново – Лозарево) Подвис – Есен – BGS 2266 от км. 0+000.00 до км. 4+602.16 на територията на Община Сунгурларе.

Днес стана ясно, че и кметът на Кърджали - Ерол Мюмюн от ДПС - е задържан: Арестуваха още един кмет на Пеевски.