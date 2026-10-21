Полиция нахлу в Община Белица, проверяват обществени поръчки

Полицейска акция в Община Белица. Униформени са влезли в сградата около 8:00 часа тази сутрин, съобщи БНТ. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също е в сградата на общината - има противоречиви слухове дали е задържан или е просто разпитван. Ревански е сочен за един от най-близките до Делян Пеевски, зам.-председател е на ДПС "Ново начало".

ОЩЕ: "Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

Припомняме, че вчера служители на ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе и иззеха документи от местната администрация. По първоначална информация акцията е срещу опорочени обществени поръчки. Има няколко задържани. Сред тях е кметът Димитър Гавазов.