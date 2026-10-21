Спорт:

Полиция нахлу в Община Белица, проверяват обществени поръчки

21 октомври 2026, 11:27 часа 947 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полиция нахлу в Община Белица, проверяват обществени поръчки

Полицейска акция в Община Белица. Униформени са влезли в сградата около 8:00 часа тази сутрин, съобщи БНТ. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също е в сградата на общината - има противоречиви слухове дали е задържан или е просто разпитван. Ревански е сочен за един от най-близките до Делян Пеевски, зам.-председател е на ДПС "Ново начало".

ОЩЕ: "Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

Припомняме, че вчера служители на ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе и иззеха документи от местната администрация. По първоначална информация акцията е срещу опорочени обществени поръчки. Има няколко задържани. Сред тях е кметът Димитър Гавазов.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Белица обществени поръчки Полицейска акция Радослав Ревански
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес