"Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

Остри критики към лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски, отправи в началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев. "Не коментирам ръководителите на политически партии, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие", заяви той.

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По думите му причината за това е загубата на контрол върху държавните ресурси и невъзможността за съставяне на политически управления от познатия тип. Според него политическите му опоненти са изнервени, тъй като вече не могат да влизат в "сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори". Радев изтъкна още, че лейтенантите на Борисов и Пеевски вече не определят обществените поръчки, а на подставените лица им е все по-трудно да прикриват заграбените средства.

Премиерът подчерта, че досега усилията на МВР и ДАНС да разкриват корупционни практики са "катастрофирали в прокуратурата" – както на централно, така и на регионално ниво, но от вчера ситуацията се променя.

Повод за думите му бе акцията в Сунгурларе и задържането на местния кмет. "Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но се започва със задържането на кмета. Най-сетне се намериха достойни и смели прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха силите на реда и замесените да проговорят", заяви Румен Радев.

В заключение той допълни, че корупционните схеми започват да се разплитат и изрази очакване това да бъде само началото на поредица от действия на правораздавателните органи.