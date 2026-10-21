Спорт:

"Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

21 октомври 2026, 10:27 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

Остри критики към лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски, отправи в началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев. "Не коментирам ръководителите на политически партии, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие", заяви той.

ОЩЕ: Протест срещу Радев заради Украйна събра хиляди пред МС и Президентството (ВИДЕО)

По думите му причината за това е загубата на контрол върху държавните ресурси и невъзможността за съставяне на политически управления от познатия тип. Според него политическите му опоненти са изнервени, тъй като вече не могат да влизат в "сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори". Радев изтъкна още, че лейтенантите на Борисов и Пеевски вече не определят обществените поръчки, а на подставените лица им е все по-трудно да прикриват заграбените средства.

Премиерът подчерта, че досега усилията на МВР и ДАНС да разкриват корупционни практики са "катастрофирали в прокуратурата" – както на централно, така и на регионално ниво, но от вчера ситуацията се променя.

Повод за думите му бе акцията в Сунгурларе и задържането на местния кмет. "Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но се започва със задържането на кмета. Най-сетне се намериха достойни и смели прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха силите на реда и замесените да проговорят", заяви Румен Радев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В заключение той допълни, че корупционните схеми започват да се разплитат и изрази очакване това да бъде само началото на поредица от действия на правораздавателните органи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Борисов Делян Пеевски Сунгурларе Румен Радев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес