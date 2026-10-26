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Прокуратурата разследва смъртта на 10-годишно дете в "Пирогов"

26 октомври 2026, 12:53 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прокуратурата разследва смъртта на 10-годишно дете в "Пирогов"

10-годишно дете е починало в болница "Пирогов". То е транспортирано с линейка от Етрополе до София, след като паднало от стълба на селскостопанска машина. Инцидентът е станал на 24 октомври (събота). По думите на родителите детето е било в съзнание до пристигането му в болницата. Според тях медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат.

Детето е било прегледано, а по-късно е отведено в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че то е починало.

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От Софийската градска прокуратура съобщиха за БНТ, че е образувано досъдебно производство още преди подаването на сигнал от родителите. Разследването е за причиняване на смърт на дете на 24 октомври в УМБАЛ „Пирогов“ вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

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Пирогов разследване прокуратура починало дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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