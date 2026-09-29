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Здравното министерство отнема разрешението на болницата, в която почина 6-годишният Ангел

29 септември 2026, 16:29 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: Медикус Алфа/Facebook
Здравното министерство отнема разрешението на болницата, в която почина 6-годишният Ангел

Министерството на здравеопазването (МЗ) отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), които са установили, че медицинското заведение е извършвало "дейности извън разрешителното си", съобщиха от здравното ведомство. На 4 април 2025 г. в "Медикус Алфа" почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица - след продължила с часове стоматологична интервенция под обща анестезия.

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Припомняме, че през юни тази година Административният съд в Пловдив потвърди окончателно глоба от 51,13 евро (100 лева) за стоматолога д-р Десислава Георджева след смъртта на Ангел. В началото на юни миналата година пък прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев по случая, като той по-късно бе пуснат под гаранция от 3000 лв.

Дейности извън разрешението: Пациентите следва да се преместят в други пловдивски болници

"Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени", заявяват от МЗ в официално изявление от 29 септември 2026 г.

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Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града.

Снимка: "Медикус Алфа", Facebook

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ.

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Протести

Конкретно случаят с 6-годишния Ангел предизвика протести. "Бореше се за живота си сам, лекари нямаше" - това разказаха през юни миналата година родителите на починалото дете в стоматологичната клиника в Пловдив. Ангел почина след дентално лечение - имал е кариеси и пулпити и след като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се принуждават да се съгласят зъбите на детето да бъдат лекувани под пълна упойка.

"Нямаше изследвания преди операцията. Настаниха ни в една стая, донесоха ни някаква течност да се успокои. Попита ни колко килограма е. Анестезиологът дойде и ни попита само има ли някакви алергии. Казах, че няма“, разказа майката Магдалена Райчева в ефира на Нова телевизия през април 2025 г. "Казаха, че ще е под упойка само 2 часа, а не 4. Анестезиологът беше отвън. Изкараха го на ръце. Дишаше трудно. Двете сестри го сложиха на леглото и излязоха“, сподели през сълзи тя.

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По думите ѝ, анестезиологът д-р Пламен Мандев се появил 15 минути след като детето било изведено от операционната. След това Ангел пак влиза в операционната и отново е интубиран. Линейка е пристигнала след повече от час, казват родителите на детето. Ангел е закаран в университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, но вече е било късно. В съобщението за смърт пише, че детето е починало още в клиниката "Медикус Алфа".

През май месец миналата година в Пловдив се проведе протест, който прерасна в опит за щурм на клиниката. Бе счупено стъкло на сградата. От "Медикус Алфа" изразиха съболезнования. Обявиха, че се надяват на справедливост, и осъдиха всички прояви на агресия, особено физическа, срещу медици и лечебни заведения.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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