Прокурорите в страната избират четирима членове на новия ВСС

Прокурорите в страната гласуват за избора на четирима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота. Право на глас имат 1567 прокурори, като те ще избират от общо 25 кандидати, съобщиха от ВСС. Изборният ден ще започне в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Гласуването ще бъде с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища. Избирателните секции за София са три.

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След 18:00 часа членовете на съответната избирателната секция отварят избирателната кутия, преброяват бюлетините, установяват тяхната действителност и съставят протокол за резултатите от гласуването. За първи път този процес ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС. В случай на прекъсване на локалното видеозаснемане, преброяването се преустановява до възстановяването му, но за не повече от 30 минути.

Незабавно след подписване на протокола от председателя и членовете на избирателната секция, но не по-късно от 21:00 часа, негово сканирано копие се изпраща на електронния адрес на избирателната комисия. До 23:00 часа председателят на избирателната комисия ще се произнесе по редовността на избора и ще обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

На 17 октомври се състоя Общо събрание на прокурорите, на което бяха изслушвани кандидатите. Те представиха своите концепции и отговаряха на въпроси от колегите им.