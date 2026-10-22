Пуснаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той разкри за какво е бил разпитван

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е освободен, след като тази сутрин беше задържан от органите на реда. Той коментира, че бил разпитван по сигнал на бивша служителка за оказван натиск. Мюмюн припомни, че по сигнал на същата служителка, отново за оказван натиск, на 19 септември бяха задържани един от заместниците му и секретарят на Общината. Обясни и че става въпрос за бившата управителка на общинското предприятие "Обредни дейности", която е била дисциплинарно уволнена заради неизпълнение на служебните си задължения, след което е завела дело, което е изгубила на две инстанции.

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"Става въпрос за някакъв сигнал от някаква служителка, на която аз съм оказал някакъв натиск през 2024 г. та да напусне работа", коментира Ерол Мюмюн.

Той разказа, че тази сутрин е бил отведен от кабинета си в сградата на общинската администрация, като му е било обяснено, че ще бъде задържан за 24 часа. Преди да се качи в полицейския автомобил му е било обяснено, че ще бъде извършен обиск в дома му, какъвто по думите на Мюмюн се е случил в присъствието на дъщеря му, която заради заболяване не е била на училище.

"Това е поредният епизод на полицейския натиск, на полицейската репресия", коментира кметът на Кърджали, цитиран от БТА. Той допълни, че някой трябва да понесе отговорност за случващото се, както и, че в страната има за решаване много значими проблеми, свързани със стандарта на хората, с цените на горивата, с нападенията в Черно море.