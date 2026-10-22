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Арестуваха още един кмет на Пеевски

22 октомври 2026, 10:53 часа 854 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Арестуваха още един кмет на Пеевски

Още един кмет на ДПС е арестуван. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан, научи Actualno.com от свои източници. Той е сред близките хора на санкционирания за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски. Информацията не е потвърдена официално и каква е причината за задържането му. Симпатизанти на ДПС се събират в момента пред полицията в града в подкрепа на кмета.

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Полицаи са отвели кмета на Кърджали от сградата на общината за разпит. В сградата тече проверка.

Припомняме, че Мюмюн беше задържан в края на май тази година, но след това беше пуснат. Тогава той каза, че е бил разпитван за две обществени поръчки.

В сряда беше задържан кмета на Белица Радослав Ревански, а пред това кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Ревански е сочен за един от най-близките до Делян Пеевски, зам.-председател е на ДПС "Ново начало". Той бе задържан заради съмнителни обществени поръчки. ОЩЕ: Един от най-близките до Пеевски "политически кардинали" е в ареста

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Във вторник при акция на ГДБОП и ДАНС арестуваха кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Спецполицаи влязоха в сградата на Общината и иззеха документация по обществени поръчки и финансови операции от местната администрация. 

Кой е Ерол Мюмюн?

Ерол Емин Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Има магистърска степен от УНСС по управление на човешки ресурси. Работил е като експерт в Агенцията за държавни вземания, в последствие е заемал различни експертни длъжности в РЗОК - Кърджали.

В последните 15 години е в банковия сектор на различни позиции. От 7 години е директор на банка в града. В периода 2015 - 2019 г. е общински съветник от ДПС в Кърджали, където е председател на постоянната комисия по бюджет и финанси.

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ДПС Кърджали арест Делян Пеевски Ерол Мюмюн
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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