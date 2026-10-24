Самолет падна в двор в село до Плевен, пилотът е загинал

Самолет е паднал в двора на къща в село Бохот до Плевен, съобщава bTV. Според информацията става дума за малък самолет Cessna 150, а сигналът за падането му е подаден малко преди 16 ч. днес. По неофициална информация при инцидента е загинал пилотът на самолета, който е бил млад курсист. Колегите от bTV пишат, че полетът не е бил част от обучението му, а мъжът се е качил сам и е излетял без разрешение.

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Сигналът към 112 е подаден от свидетел, който е видял самолета и маневрите, които летателният апарат извършва във въздуха. По едно време обаче самолетът е започнал да пада и се е забил в двор в близка къща. В този момент в къщата не е имало хора, научи bTV от жители на селото. Близо до село Бохот има има частно летище със самолети за любителски полети.

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