След заплахите срещу български институции: България разчита на ФБР в разследването

"Работим усърдно със съдействието на други служби. ФБР са ангажирани с този проблем и в най-скоро време ще получим необходимата информация, с оглед на която да стигнем за конкретни заподозрени лица", заяви пред медиите главният секретар на МВР Любомир Николов във връзка със заплахите срещу български институции, получени по имейла.

Припомяме, че освен институции, заплахи имаше и срещу български училища и детски градини, като такива имаше и в други страни на Балканите, като Хърватия, Босна и Херцеговина и Сърбия.

МВР и изборите

Николов обърна внимание, че остават 10 дни до провеждане на изборите, като на първо място МВР работи срещу купуването на гласове.

"Разпоредил съм превантивни проверки във всички населени места, където наблюдаваме концентрация на хора, занимаващи се с купуването на гласове. 140 операции сме провели до настоящия момент. Наблягаме на ромски махали, които в предходни избори са били обект на нашето внимание. В резултат на тези 140 операции, сме образували две досъдебни производства за изборна търговия. Там същитге операции се провеждат на екипи на Главна дирекция "Жандармерия и борба с тероризма", обясни Николов.

По думите му лицата, които се занимават с изборни престъпления, за момента са спокойни, но това не омаловажваа превантивната дейност на МВР, като те са набелязани и им се издават предупредителни протоколи.

Той потвърди за акции на полицията в Плевен и Кърджали, като каза, че те са с цел превенция на купуване на гласове, но и срещу конвенционалната престъпност.

Наред с това МВР ще осигури безпрепятстваното транспортиране на машини, бюлетини и изборни книжа.

"Наблягаме сериозно на проблема с кибератаките. Ще следим внимателно киберпространството и с дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП правим мониторинг на цялото пространство и ще се стараем да не допуснем някоя кибератака най-вече в деня на изборите и деня преди него", обясни Николов.ОЩЕ: Двама чужденци са арестувани за палежа на антени Starlink край София