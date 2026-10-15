Двама чужденци са арестувани за палежа на антени Starlink край София

Двама чуждестранни граждани на 20 и 21 години са задържани за палежа на антени от сателитната система Starlink край телепорта в Плана планина. Това съобщава Faktor.bg, позовавайки се на свои източници от прокуратурата.
Според изданието двамата младежи са притежавали германски паспорти, но не са етнически германци. Те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата" и са арестувани на 12 октомври, понеделник. Информацията за самоличността им обаче все още не е официално потвърдена.
Палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. От общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.
Секретният обект обслужва комуникационната система на SpaceX, а подпалените Gateway антени са част от сателитната мрежа Starlink. Системата има стратегическо значение за украинската армия от началото на руската инвазия в Украйна. Още: Зеленски: Руснаците се опитват да се възползват от проблемите със Starlink, атаките са мащабни (ВИДЕО)
В продължение на три дни МВР и службите за сигурност не съобщиха публично за инцидента. За него стана известно едва в края на работния ден на 12 октомври, когато съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести случая.
В сряда премиерът Румен Радев заяви, че разследването се води "интензивно" с помощта на международни партньорски служби. Той изрази очакване операцията да приключи успешно.
Вътрешният министър Иван Демерджиев от своя страна прехвърли отговорността за охраната на подобни обекти върху техните собственици. Същевременно той увери, че структурите на МВР вече са предприели допълнителни мерки за сигурността на стратегически обекти на територията на страната.
🚨 🇧🇬 BREAKING: 11 Starlink Antennas Used by Ukraine Set on Fire in Bulgaria The incident was revealed by Ivaylo Mirchev, a representative of the Yes, Bulgaria party, who posted footage of the fire on Facebook. According to Mirchev, two masked individuals broke into a secured facility near Sofia and set fire to 11 of the 17 antennas at a Starlink ground station that also provides communications for the Ukrainian military. Mirchev accused the authorities of trying to cover up the incident and the intelligence services of failing to prevent the sabotage. A similar incident recently occurred in Poland. Polish authorities suspect Russian intelligence services were behind the sabotage attempt, aimed at disrupting satellite communications vital to Ukraine.— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026