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Двама чужденци са арестувани за палежа на антени Starlink край София

15 октомври 2026, 11:54 часа 2198 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Двама чужденци са арестувани за палежа на антени Starlink край София

Двама чуждестранни граждани на 20 и 21 години са задържани за палежа на антени от сателитната система Starlink край телепорта в Плана планина. Това съобщава Faktor.bg, позовавайки се на свои източници от прокуратурата.

Според изданието двамата младежи са притежавали германски паспорти, но не са етнически германци. Те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата" и са арестувани на 12 октомври, понеделник. Информацията за самоличността им обаче все още не е официално потвърдена.

Палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. От общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.

Секретният обект обслужва комуникационната система на SpaceX, а подпалените Gateway антени са част от сателитната мрежа Starlink. Системата има стратегическо значение за украинската армия от началото на руската инвазия в Украйна. Още: Зеленски: Руснаците се опитват да се възползват от проблемите със Starlink, атаките са мащабни (ВИДЕО) 

В продължение на три дни МВР и службите за сигурност не съобщиха публично за инцидента. За него стана известно едва в края на работния ден на 12 октомври, когато съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести случая.

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В сряда премиерът Румен Радев заяви, че разследването се води "интензивно" с помощта на международни партньорски служби. Той изрази очакване операцията да приключи успешно.

Вътрешният министър Иван Демерджиев от своя страна прехвърли отговорността за охраната на подобни обекти върху техните собственици. Същевременно той увери, че структурите на МВР вече са предприели допълнителни мерки за сигурността на стратегически обекти на територията на страната.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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