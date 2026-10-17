Тежка катастрофа край Луковит: Жена загина на път за болницата

72-годишна жена е загинала на път за болницата след след катастрофа край Луковит, съобщи БТА, позовавайки се на говорителя на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова. Инцидентът е станал днес около 13:00 часа на пътя Луковит - Червен бряг. Вследствие на инцидента са се ударили лек и товарен автомобил. 72-годишна е управлявала автомобила си в посока Луковит. След инцидента линейка е трябвало да я откара до лечебно заведение, но жената е починала по пътя.

Няма данни за други пострадали, нито са ясни в момента причините за катастрофата.

По случая е образувано досъдебно производство.

Промени в движението

След катастрофата движението в района на инцидента е ограничено.

За целта трафикът се осъществява по обходен маршрут, който е следният:

Луковит - път I-3 - Радомирци - път III-3006 - Рупци - Червен бряг и обратно.

Призив към шофьорите

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) отправиха апел към шофьорите. Те ги призоваха да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Катастрофите през седмицата

Припомняме, че тази седмица имаше катастрофа с два камиона, която затвори главният път Русе – Велико Търново.

Във вторник служител на държавното дружество "Автомагистрали" загина на магистрала "Тракия", след като автомобил се е врязал в работници, обезопасяващи пътя след катастрофа.ОЩЕ: Служител на "Автомагистрали" загина, докато обезопасявал АМ "Тракия" след друга катастрофа