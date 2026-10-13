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Служител на "Автомагистрали" загина, докато обезопасявал АМ "Тракия" след друга катастрофа

13 октомври 2026, 17:58 часа 549 прочитания 0 коментара
Снимка: Диана Русинова/ Facebook
Служител на "Автомагистрали" загина, докато обезопасявал АМ "Тракия" след друга катастрофа

Служител на държавното дружество "Автомагистрали" е загинал на магистрала "Тракия", след като автомобил се е врязал в работници, обезопасяващи пътя след катастрофа. Инцидентът е станал в района на Вакарел, в посока София, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По информация на Русинова първоначалната катастрофа вероятно е причинена от аквапланинг. Докато служителите на "Автомагистрали" обезопасявали участъка, друг автомобил също загубил сцепление заради водата на пътя и ударил работниците. Още: Катастрофа край Вакарел пренасочи трафика през АМ “Тракия“

Един човек е загинал, а двама са откарани в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София, цитирани от БНР. Според полицията произшествието е между три леки автомобила и е станало на 27-ия километър на магистралата в посока София. Пътна полиция регулира движението в района.

Четири катастрофи в района на Вакарел

По данни на Русинова в района на Вакарел са станали общо четири катастрофи. Тя припомня, че Европейският център за транспортни политики многократно е сигнализирал за силно износената асфалтова настилка в участъка и е настоявал за спешни ремонтни дейности.

Русинова подчертава, че дъждът не е извънредно природно бедствие, а обичайно атмосферно явление, към което пътната инфраструктура трябва да бъде пригодена. Още: След катастрофа в Димитровград: В багажника откриха труп

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"Дъждът не е извънредно природно бедствие. Той е нормално атмосферно явление, за което пътната инфраструктура трябва да бъде подготвена", посочва тя.

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катастрофа АМ Тракия
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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