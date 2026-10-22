ВМА с официално съобщение как е Соня Колтуклиева след като беше повалена от НСО

Медийната фигура Соня Колтуклиева е по-добре, отколкото изглеждаше първоначално, след като охранител на НСО я блъсна и тя изглежда си удари главата, падайки назад на тротоара. Това стана, докато Колтуклиева притискаше председателя на парламента Михаела Доцова с въпроси. От ВМА, където Колтуклиева е била приета, публикуваха официална информация за състоянието ѝ - ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

Според информацията, Колтуклиева вече е изписана за домашно лечение. Ето и пълното съобщение:

"Във връзка с постъпили множество запитвания от представители на средствата за масова информация Ви уведомяваме, че в Спешното отделениена Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им, пациентът е освободен за домашно лечение.

Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна".