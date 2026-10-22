Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

Грозни сцени се разиграха пред централата на "Прогресивна България" днес. Соня Колтуклиева от сайта ПИК се озова в болница след като бе силно изблъскана от охранител на НСО. След нападението, журналистката е приета във ВМА с комоцио и извадено рамо - ОЩЕ: НСО проверява как техен охранител блъсна Колтуклиева, уведомили са Военна прокуратура

До сблъсък се стигна, след като Колтуклиева опита да зададе въпрос на председателя на парламента Михаила Доцова. "Госпожо Доцова, защо два пъти проваляте изслушванията за помилването на вицепрезидентката Илияна Йотова", попита тя председателката на парламента при тръгването ѝ. От разпространените кадри става ясно, че ще при опита да зададе въпроса, охраната блъска Колтуклиева. Доцова се качва в черна лимузина, а Колтуклиева казва: "Излез! От какво се страхуваш?", опитвайки да отвори вратата на колата. Доцова я затваря - някъде в този момент гард удря Колтуклиева и я сваля на земята. Впоследствие Колтуклиева остава да лежи на земята, а Доцова си тръгва невъзмутимо. Наоколо се събират хора от ПБ без нищо да направят, а журналисти се възмущават - ОЩЕ: Илияна Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева - тя е в болница

Грозният екшън се случи буквално минути след изявлението на премиера Румен Радев пред журналисти. Според различни информации сега тя се намира в Спешното отделение на Военно-медицинска академия с извадено рамо и мозъчно сътресение - ОЩЕ: