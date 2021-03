11 съвета как успешно да изиграете Куест игра

Всеки от нас е имал моменти, когато не е могъл да реши някой пъзел от някоя Куест игра и затова е решил да прочете някое помагало само, за да разбере че отговорът е бил пред очите му или пък напълно скрит, за който никога не би се сетил. С тези 11 съвета се надявам да ви помогна да станете по-добри играчи на Куест игри и по-малко да ви се налага да четете помагала или да търсите видеа как да решите даден пъзел или да откриете даден предмет.



Първи съвет: Говорете с всеки за всичко



Във всички Куест игри, които някога съм играл ако говориш с всеки персонаж в играта, те ти казват какво точно да направиш и/или как да го направиш. Пример за такива Куест игри са Monkey Island поредицата, Sam and Max поредицата също и Депония поредицата. Понякога да говориш с някого, за да ти каже какво да направиш или как да го направиш не означава, че ще успееш да го направиш. Ще трябва да разгадаеш механиката на самия пъзел, за да успееш, но със сигурност ще ти даде добри насоки ако си затруднен или не знаеш какво да правиш. Добър пример за това е, пъзелът с Моаи главите, когато трябва да направиш средната глава да свири, за да избута облак, който се създава от първата глава. Да се досетиш, че ти трябва музика е лесно, но да направиш така че вятърът и облакът да решат загадката е по-трудно защото трябва да разбереш механиката. Има 2 начина да накараш втората Моаи глава да свири и само един ще ти помогне да решиш загадката, и той е като дадеш самата музика на втората глава, а не като използваш портал за тази цел. Пример за диалог, който ти подсказва какво трябва да направиш е например, когато говориш с Вуду дамата във всяка една от Monkey Island игрите. В Проклятието на Острова на Маймуните, тя ти казва че трябва да намериш карта, кораб и екипаж, за да отидеш на остров, за да намериш чист пръстен за Илейн. Или в Lechuck Revenge, тя (както и много други) ти казва, че трябва да направиш кукла на Ларго, но само вуду дамата ти казва как да я направиш. Така че винаги, когато имате затруднения какво точно да направите в Куест игра, говорете с възможните герои в играта.



Втори съвет: Вземете всичко, което може да се вземе



Ако нещо в играта не е закрепено, герой или нещо, върху което трябва да използвате друг предмет, може да бъде взето. Има моменти в играта, когато не можете да решите даден пъзел защото не сте взели даден предмет. Това е универсално правило във всяка Куест игра, за която може да се сетите - Monkey Island, Sam and Max, Deponia, Randal's Monday и много други. Пример за такъв пъзел е, когато в Randal's Monday трябва да вземете играчка, която е открадната от вас от коала. Трябва ви въдица, но ако нямате стръв, няма да можете да решите пъзела. Ако говорите с Чарли, той ще ви даде един ментов бонбон. Знаете вече, че коалите харесват еквалипт, така че ментовия бонбон е добър заместител и ще можете да решите пъзела. В много игри има подобни случаи на обърквация и напрежение, така че не забравяйте да вземете всичко, което може да бъде взето, дори и да нямате нужда от него в момента. По-късно ще ви бъде от полза или поне няма да съжалявате, че не сте го взели по-рано.



Трети съвет: Бъдете логични (Използвайте логика)



Това в голяма част от ситуациите е главната пречка да не можете да решите даден пъзел. Трябва със информацията, която имате за пъзела или проблема да помислите логически как да го решите. Например в Депония има един странен пъзел (Deponia I), където трябва да раздразните един кит, за да можете да преминете от другата страна на една капсула. За да раздразните кита ви трябва примамка. По логика знаем, че китовете и акулите обичат риба и най-вероятно вече сте ръзгледали машината за аншуа и захарен памук в началото, от където започвате след клипчето. Вероятно знаете вече, че има фосфорен памук, който свети ако е осветен от фенер. Може да се опитате да сложите аншуата в машината за фосфорен памук или на самия памук (понеже китът няма да може да го види по друг начин), но няма да работи. Има още едно място, където има фосфор и то е пътеката, по която стигнахте до самата капсула. Слагата аншуата на пътеката и вече е готова. Само не забравяйте да я осветите с фенера, както осветихте памука. Вече може да я покажете на кита, за да ви направи път и да решите пъзела. Такъв тип пъзели ги има във всяка Куест игра, за която мога да се сетя. Само използвайте познанията си от играта и малко от света и ще можете да решите всеки пъзел.



Четвърти съвет: Имайте до вас химикалка (или добре пишещ молив) и хартия (или тетрадка). Също би било полезно ако знаете и посоките на компаса (изток, запад, север и юг) и коя посока на къде сочи



В някои (не всички) Куест игри, това да имате тетрадка и химикалка и да познавате компасът, на къде сочи може да ви спаси от изнурителен пъзел, където изисква памет и компас. Един пример за това е пъзел от Депония (отново Депиния 1), където Док ви казва как да медитирате, но използва думи като "на запад", "на север", а и трябва да ги запомните или да си ги запишете защото самият пъзел е на друго място. Друг подобен пример е в Secret of Monkey Island, където трябва да вземете от магазина един кредит, за да го дадете на Стан за кораб. Отново трябва да запомните поредицата, но тук вместо компас трябва да знаете накъде отива ръчката с командата бутни, и накъде с дръпни (както казах в началото, научете механизмита на играта). В някои игри има такъв тип пъзели, така че винаги бъдете готови или ще бъдете неприятно изненадани, когато се окаже че в последния момент ще трябва да търсите нещо, на което да пишете или да отваряте интернет страница за компас.



Пети съвет: Отидете навсякъде, където можете



Във всички Куест игри, ходенето от място на място е задължително. То е, както при детективската работа (вероятно и Куест игрите са създадени по тази идея), където за да решите случай трябва да отидете да търсите улики в някой къща или да говорите със свидетел или заподозрян. Не е само в една стая, но е на много и различни локации. Ходенето в различни локации е нещо, като прогрес. За да преминете по-нататък ви трябва ключ, който се намира в стая А, за да отключите врата в стая Б. В различните места може да се намерят различни предмети, различни герои, с които да говорите и различни пъзели, които да решите. Както се казва, без движение няма прогрес. Примерите са много, но ще дам най-простия. В играта Curse of Monkey Island, трябва от Пилешкото заливче да отидете на картата и от там да отидете при вуду дамата например. Няма да стигнете далеч ако си седите само на Пилешкото заливче. Така че винаги, когато можете да отидете някъде другаде, отидете. Или ако сте свършили всичко или не знаете какво да правите на даденото място, отидете на друго място.



Шести съвет: Понякога трябва да се върнете на място където сте били и да опитате някои нещо отново



Това правило е също универсално за всяка Куест игра. Понякога трябва да се върнеш на мястото, откъде си дошъл, за да направиш неща, които преди не си могъл или си се сетил, че вече можеш да направиш. Дори има такава мисъл, че престъпниците винаги се връщат на мястото на престъплението (не знам защо, но вероятно, за да прикрият следите си ако са забравили да го направят по-рано). Това е донякъде, като препрочитане на една книга или гледане на филм отново. Първият път може да мислите за него, по един начин, а на следващия да ви даде нови идеи или ситуацията да е различна и да ви даде още размисъл. Пример за този съвет може да се вземе от много игри, но ще дам най-простият. В Sam and Max Season 2 Episode 2: Moai Better Blues, има пъзел където говорите със Стинки да ви даде детско меню, за да го дадете на 3-та Моаи глава, за да я развеселите, но тя ви казва че само на деца ги дава. Засега не можете да направите нищо на това място така че се връщате на Великденския остров и пиете от фонтана на младостта. Ставате деца и се връщате при нея, за да ви даде детското меню. Това е общо взето при всички игри, така че не забравяйте да се връщате отвреме на време, когато сте готови да решите загадката.



Седми съвет: Разгледайте всеки предмет в инвентара ви и на екрана



Основния метод, по който получаваме информация за предмет, който сме взели или място, което е на екрана е като го разглеждаме. Не случайно детективите използват лупи. За да разгледат даден предмет или улика по-внимателно (и защото те прави да изглеждаш по-умен, както очилата). Тук няма да давам определен пример за момент в игра, но ще кажа че в доста ако не във всички има бутон за разглеждане на предмет в инвентара или на екрана. Също така не знайно защо, в някои игри героя използва предмета върху себе си, докато го разглежда. Както например Сам използва музикалната мида, за да слуша музиката, когато я разглежда. Не забравяйте да попълните липсващата информация, като разгледате предмет в инвентара или на екрана.



Осми съвет: Пийте вода



Това не е точно съвет как се играе, по-скоро е полезен съвет. Да пиете вода е важно за мозъка, защото му дава повече сили, за да работи както тренировките, четенето, спането и правилното хранене. Не забравяйте да сложите бутилка с вода до вас особено ако мислите да играете Куест игра, която е по-дълга от 2 часа.



Девети съвет: Понякога не бъдете логични (не използвайте логика)



Може би израза би трябвало да е разучете логиката на играта, отколкото не използвайте логика. Философски погледнато, дори не логичните неща си имат логика, но тя е различна логика от нашата логика. Например в Депония 1, трябва да дадеш кафе на коте, за да го забързаш или да дадеш успокоителни, за да го забавиш. В нормалната логика това би звучало шантаво, но в логиката на играта това би звучало като кафето те прави по-бърз и буден независимо дали си човек или котка, а успокоителните те приспиват независимо дали си човек или животно. Така че гледайте да разучите логиката на играта, а не да мислите с нормалната логика.



Десети съвет: Не забравяйте - Имате силата на приятелството

Добре, това може да звучи смешно донякъде, но е вярно особено в Куест игрите. Може би сте го забелязали, но във всяка игра, която мога да се сетя, героите – независимо дали са срещу основния герой или с него, се опитват да му помогнат (и понякога успяват). Такъв тип герои са Тони от Депония, Уоли от Monkey Island (да не забравяме и Мъри). Винаги може да разчитате на тях независимо дали са срещу вас или с вас, така че възползвайте се от помощта им.



Последен Бонус съвет: Използвайте Проба-грешка



Ако нищо друго не помага винаги можете да използвате проба-грешка метода. Така се разкриват най-невероятните неща, за които не бихме се и сетили или просто нямаме достатъчно логика, за да се сетим. Метода е следния: Използвайте всеки предмет от инвентара върху място или героя, докато нещо не стане. Ако нищо не стане значи или нещо не сте взели (или комбинирали) или не сте говорили с героите за нещо или не е правилното време или място, за да го извършите.

