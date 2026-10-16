Атанас Пеканов: Минималната работна заплата трябва да се повишава плавно, за да не губи икономиката конкурентоспособност

Размерът на минималната работна заплата трябва да се повишава плавно, тъй като прекалено автоматичното ѝ увеличение може да се отрази на конкурентоспособността на българската икономика, каза вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на БТВ. Според него увеличението на разходите за труд не е непременно отрицателно, тъй като компенсира дългогодишното изоставане на доходите спрямо инфлацията.

Пеканов посочи, че в момента се обсъждат размери от 660 до 670 евро и при сегашните бюджетни ограничения и необходимостта от намаляване на дефицита трябва да се търси баланс между социалната политика и възможностите на държавата. Той добави, че минималната работна заплата е свързана с индексирането на редица плащания, поради което по-високият ѝ размер увеличава и държавните разходи. Вицепремиерът посочи, че социалните разходи не само са запазени, а дори са увеличени.

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По отношение на размера на минималната работна заплата той уточни, че разговорите продължават, като предложението на правителството е близо до горната граница на действащия механизъм. Според него размерът от 690 евро, за който настоява опозицията, произтича от нейното тълкуване на правилата.

Правителството се стреми към постепенна фискална консолидация, като същевременно запазва социалните разходи и провежда умерена център-лява политика. Синдикатите имат естествената роля да настояват за по-високи доходи на работещите, но решенията трябва да се вземат в рамките на реалните макроикономически възможности, каза още Пеканов.

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По неговите думи България не може да ограничи капиталовите разходи за важни проекти, тъй като инвеститорите се интересуват от състоянието на пътната инфраструктура, изграждането на магистрали и модернизирането на енергийната система. Пеканов посочи, че паралелно с това се предприемат мерки за оптимизация на държавната администрация, като в някои министерства вече са освободени по 100 до 150 служители.

По отношение на бюджета на Европейския съюз Пеканов посочи, че ирландското председателство е предложило да се намали цялостният му размер, но да не се намаляват парите за регионално развитие, така наречените кохезионни фондове. Това е приемливо за нас, защото това са парите, които ние получаваме за всички важни проекти, обясни той.

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Сега новият подход, който Европейската комисия предлага, е част от тези пари да не са гарантирани за страните членки, а да са в един общ фонд за конкурентоспособност, където всички компании една срещу друга да се конкурират, което ще ни постави в много трудна ситуация, защото там говорим за мащаб, за компании, които имат най-новите технологии и които могат да бъдат конкурентни на американските и китайските, каза още Пеканов.

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