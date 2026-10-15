Минимална заплата от 660 евро? ГЕРБ пита защо не е повече и заговори за високомерие на кабинета

"Не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро минимална работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм. Задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше определен таванът на минималната работна заплата?". Този въпрос отправи депутатът от ГЕРБ и член на социална комисия Илиана Жекова пред медиите в парламента.

"Виждаме, че има напрежение, виждаме, че единият от синдикатите не подкрепи определянето на минималната работна заплата. Тези, които заявяваха, че могат, готови са, ще успеят - виждаме, че нито знаят, нито могат, нито ще успеят", коментира от своя страна бившият финансов министър Теменужка Петкова.

Тя уточни, че ГЕРБ като дясно-консервативна партия винаги са считали, че този автоматизъм, който съществува до момента с определянето на минималната работна заплата, на практика е в ущърб на българския бизнес. ОЩЕ: На тристранка: Само един синдикат не прие промените за минималната работна заплата

ГЕРБ заговориха за високомерие на правителството

Теменужка Петкова е малко изненадана, че правителството не е информирало Народното събрание по отношение на бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия.

"България е в процедура по свръхдефицит. Смятам, че трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Това не се случи. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите. Очакваме и ние от Европейската комисия да чуем какви са параметрите", каза още Петкова.

По думите на Петкова се дава заявка за свиване на дефицита и намаляване на разходите, но никой не казва как и с колко.

Спазва ли Радев обещанията си за данъците?

Бившият финансов министър обърна внимание, че категорично се потвърждава данък свръхпечалба, което по думите й е много сериозен проблем за българския бизнес.

"Това на практика ще засегне печелившия, добре организиран бизнес. Разбира се, това означава, че те не изпълняват своя ангажимент. Знаете, че те дойдоха на власт с обещанието, че няма да увеличават данъци, че няма да въвеждат нови, получава се точно обратното", каза Теменужка Петкова и добави, че данъчните оценки на сградите ще бъдат увеличени. ОЩЕ: Високите данъчни оценки като лек срещу пустеещите имоти: Предложение сделките за втори жилища да са на пазарна цена