Цената на петрола: Европейският сорт скочи над 110 долара, рекорд за последните 5 месеца

Цените на европейския петрол стигнаха до най-високото си ниво от май 2026 г. насам днес, 20 октомври, прескачайки границата от 110 долара за барел. Пазарите преценяват изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп, с която бяха отменени някои санкции и мита, свързани с руския износ на енергийни ресурси, докато атаките срещу Саудитска Арабия и Йемен поддържат опасенията от прекъсвания в доставките от Близкия изток.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, в началото на търговията спаднаха с 49 цента до 109,06 долара за барел, но малко след 9 ч. българско време скочиха до 110,60 долара за барел. През предходната сесия цената на сорта достигна 110,70 долара за барел. Това е най-високото равнище за международния еталон за последните пет месеца - над 110 долара той се търгуваше последно в средата на май тази година.

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Контрактът за американския суров петрол WTI с доставка през ноември, чийто срок изтича във вторник, отбеляза спад от 0,33% до 103,32 долара за барел в началото на търговията, но после се качи до 104,11 долара. По-активният декемврийски контракт спадна с 46 цента до 98,08 долара.

Тръмп и действията му спрямо Русия влияят на цените

С изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък вечерта, бяха отменени ключови санкции и мита на САЩ, свързани с Русия, включително мита върху стоките на страната и санкции за закупуване на нейния нефт и газ. Въпреки това Доналд Тръмп заяви в събота, че все още не е обявил окончателно решение по въпроса, докато държавният секретар Марко Рубио каза, че властите искат повече време, за да оценят ситуацията.

Производството на суров петрол в Русия се е увеличило с 65 000 барела на ден през септември до 8,43 млн. барела на ден, но е останало с около 870 000 барела на ден под нивото от преди една година, съобщи Международната енергийна агенция миналата седмица.

Снимка: Getty Images

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Близкият изток остава по-голяма грижа за търговците

„Макар перспективата за допълнителни доставки на руски дизел да предлага известно теоретично облекчение, търговците изглеждат далеч по-фокусирани върху продължаващия риск от по-нататъшни щети по енергийната инфраструктура в целия регион на Персийския залив“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade, цитиран от CNBC.

Подкрепяните от Иран хути в Йемен заявиха в понеделник, че са извършили няколко атаки срещу енергийни, летищни и военни обекти в Саудитска Арабия, включително обект на Saudi Aramco в Янбу, нефтеното находище „Шайба“, международното летище „Крал Халид“ в Рияд и летището в Абха. Саудитските власти не потвърдиха тези твърдения.

Междувременно 58 души загинаха, а над 200 бяха ранени след атака в понеделник от страна на хутите срещу лагер за обучение на правителствените сили за сигурност в йеменската провинция Шабва. Саудитска Арабия подкрепя именно международно признатото йеменско правителство.

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Възобновените атаки засилиха опасенията за стабилността в региона и подчертаха продължаващите рискове за енергоснабдяването.

В САЩ се очакваше запасите от суров петрол да са спаднали миналата седмица, заедно със запасите от петролни продукти, показа предварително проучване на Reuters в понеделник. Това също влияе на цените.