Стигайки близо 110 долара, цената на петрола обърна посоката въпреки мощните удари в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Цените на суровия петрол паднаха надолу в началото на работната седмица, докато търговците преценяват вероятността от по-големи руски доставки, които биха се влели в пазара след отмяната на санкциите от страна на САЩ в петък. Фючърсите на международния еталон "Брент", който е референтен и за Европа, слязоха с над 2 долара до 107,81 долара за барел, което само по себе си е доста висока цена. Американският сорт WTI поевтиня с около долар и половина до 99,91 долара за барел малко след 9 ч. българско време на 19 октомври.

"Брент" затвори при близо 110 долара в края на миналата седмица, а WTI - при над 101 долара.

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Ударите на Украйна срещу терминали в Санкт Петербург

Бомбардировките на Украйна срещу нефтени съоръжения в Русия и поредните атаки срещу танкери в Персийския залив обаче замъглиха перспективите за доставките, предава CNBC.

В нефтен терминал и склад в Санкт Петербург избухнаха пожари, след като в неделя Украйна предприе масивна вълна от удари с дронове. Терминалът в Санкт Петербург изнася около 120 000 барела рафинирани продукти дневно, предимно мазут - според данни на Kpler. Беше поразен и газов терминал: Горящият Санкт Петербург, родният град на Путин: Руските телевизии дадоха под 2 минути репортажи (ВИДЕА).

The moment of last night's strike on the St. Petersburg oil depot. https://t.co/4Iy9xDufZW — WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2026

Украйна временно преустанови ударите по руски енергийни съоръжения, след като на 11 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Киев и Москва са се споразумели за "енергийно примирие". После обаче продължи, когато стана ясно, че Русия не спира да цели енергийни обекти в Украйна.

Ударени кораби в Персийския залив

Междувременно в Близкия изток в петък два танкера бяха атакувани край бреговете на Саудитска Арабия в Персийския залив, по данни на Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство - UKMTO. Малка лодка е изстреляла ракета с гранатомет към неидентифициран танкер на 78 морски мили североизточно от Ал-Джубайл. UKMTO съобщи, че друг танкер, ST3, е бил ударен от неизвестен снаряд.

Иран засили атаките срещу танкери в Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив, в опит да блокира износа на суров нефт от региона.

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