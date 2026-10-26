Цената на петрола: Новата седмица започва интересно

След като в края на миналата седмица европейският сорт петрол "Брент" поскъпна до шестмесечен връх, кота 116,72 долара за барел, сега, в началото на новата седмица, платформата за следене на живо на движението на цените на петрола на CNBC сочи поевтиняване – 114,76 долара за барел или 1,68% понижение. Лекият суров петрол също поевтинява – 101,19 долара за барел или 2,03%.

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Основно влияние на цените продължава да влияе войната на САЩ и Израел с Иран – заканите и от двете страни не спират, няма никакъв напредък към устойчив мир. Другата голяма линия на влияние е войната на Саудитска Арабия с йеменските бунтовници хути – американското посолство в САЩ вече предупреди своите граждани да не стоят в Саудитска Арабия, защото се очаква разширение на този все още регионален конфликт. Хутите, обаче, са известно прокси точно на Иран. А Reuters съобщи, че петролният гигант Saudi Aramco е наредил на служителите си да се евакуират от централата на компанията в Дахран и да работят дистанционно – пак заради въздушните удари с ракети и дронове от страна на хутите.

Засега Тръмп говори в смисъл, че все още няма сериозни преговори с Иран и това продължава да напряга инвеститорите, съответно да влияе на движението на пазарите в негативна посока.

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