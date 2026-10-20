Директор в Банката за развитие напусна поста и обяви, че отива за риба

Изпълнителният директор на Българската банка за развитие Цанко Арабаджиев напуска след повече от пет години работа в институцията. Той обяви края на професионалния си път в банката с публикация в социалните мрежи, в която отчита финансовото ѝ оздравяване, предотвратени загуби за милиони евро и запазен ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. В края на равносметката си Арабаджиев обяви, че отива за риба.

Арабаджиев влезе в управата на банката през 2021 г. при назначения от президента Румен Радев служебен кабинет на Стефан Янев, където беше лансиран от икономическия министър Кирил Петков.

От загуби от 200 млн. евро до печалба над 60 млн. евро

"Заварих банка с натрупани загуби от близо 200 млн. евро. Днес ББР е на печалба от над 60 млн. евро, а повече от 32 млн. евро са внесени в държавния бюджет", посочва Арабаджиев в публикацията си. Още: Директорът на ББР: Служители на търговска банка са участвали в система за злоупотреба с кредити по ковид програмата

По думите му през последните пет години ръководството на банката е прекратило практики за неправомерно усвояване на средства по COVID програмата, с което са предотвратени потенциални загуби за над 25 млн. евро.

Арабаджиев отчита и запазването на 276 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Според него новият статут на ББР е позволил да бъде избегната загубата на този ресурс за България и да се създадат условия за използването му в подкрепа на икономиката.

Над 440 жилищни сгради са санирани

Сред резултатите, които откроява в равносметката си, Арабаджиев посочва и санирането на над 440 жилищни сгради.

"За хиляди български семейства това означава по-добри домове, по-ниски разходи за енергия и по-добра среда за живот", пише той. Още: Директорът на ББР: Заради лоши кредити банката ще загуби 300 млн. лв.

Според него постигнатото е резултат от работата и постоянството на екипа на Българската банка за развитие.

"За мен обаче най-важното е, че успяхме да превърнем една институция с тежки финансови проблеми в устойчива банка, която защитава публичния ресурс и има реална роля в развитието на българската икономика", посочва Арабаджиев.

За уроците и хората по пътя

В публикацията си той благодари на колегите, клиентите и партньорите, с които е работил, както и на хората, които са подкрепяли усилията на екипа или са поставяли решенията му под съмнение.

Арабаджиев отбелязва, че работата му в банката му е дала възможност да научи много както за изграждането на институции, така и за причините, които могат да доведат до разрушаването им.

"Понякога най-ценните уроци идват не от хората, които искаш да следваш, а от тези, които ти показват какъв не искаш да бъдеш", пише той. Още: Шефът на ББР призна: Няма да си върнем част от кредитите

Той заявява, че приключва мандата си с удовлетворение от постигнатото и увереност, че резултатите ще продължат да носят полза.

"Вярвам, че истинската стойност на една професионална мисия не е в длъжността, която заемаш, а в промяната, която успяваш да оставиш след себе си", допълва Арабаджиев.

В края на публикацията си той обобщава решението си с кратко послание: "А сега отивам за риба!"