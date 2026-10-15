Електрохолд влага над 5 млн. евро в енергийната инфраструктура в област Враца

Сигурността на електроразпределителната мрежа, внедряването на съвременни технологични решения и възможностите за координация и обмен на информация с Електрохолд бяха сред основните акценти на състоялата се днес работна среща във Враца с областния управител Росен Михайлов и кметове на общини от региона.

През 2026 г. ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд, инвестира в област Враца над 5 млн. евро, от които 2.3 млн. евро за изграждане, модернизация и автоматизация на съоръжения от разпределителната мрежа средно напрежение. Дейностите включват инсталирането на 64 телеуправляеми прекъсвача по 17 ключови електропровода в региона, подмяна на 8 основни кабелни линии в гр. Враца и гр. Бяла Слатина, както и монтиране на съвременни капсулирани трансформатори с намалени загуби и нови кабелни сигнализатори.

„Основен приоритет за нас е потребителите да усетят реално подобрение в качеството на доставяната електроенергия чрез намаляване на броя на непланираните прекъсвания, по-бързо локализиране и отстраняване на авариите. Затова засилваме автоматизацията по въздушните линии и сериозно увеличаваме средствата за изграждане и модернизиране на съоръжения по мрежата ниско напрежение, където влагаме близо половин милион евро“, подчерта инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад. Той уточни, че до края на годината ще приключи и пълната реконструкция на мрежите ниско напрежение в градовете Мездра, Козлодуй и Оряхово, както и в селата Девене, Рогозен, Оселна, Краводер, Крушовица, Селановци, Войводово, Хайредин и Курново.

Главният оперативен директор на ЕРМ Запад – инж. Виктор Станчев, допълни, че над 1.1 млн. евро се инвестират в монтирането на умни електромери и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. Аналогична сума се влага в присъединяване на нови потребители и производители към мрежата на разпределителното дружество на територията на област Враца. Близо 230 хил. евро през тази година са вложени за почистване от дървета и храсти на сервитутните зони около електропроводи средно напрежение, за да се гарантира безопасността на мрежата и да се предотвратят къси съединения, предизвикани от паднали върху проводниците дървета.

По време на разговорите бе обсъдена и необходимостта от предварителна координация и обмен на информация за бъдещите общински програми за екологично отопление и подобряване на въздуха (преминаване към термопомпи, климатици и соларни инсталации). Навременният диалог ще позволи на дружеството да обезпечи техническия капацитет на мрежата по квартали преди масовото навлизане на новите електроуреди.

Работната среща във Враца е част от дългосрочната стратегия на Електрохолд за открита и активна комуникация с местната и изпълнителната власт в Западна България за постигане на устойчиво регионално развитие.