"Дисниленд" Париж оглавява класацията на най-добрите европейски атракции за семейства през 2027 г., съставена от туристическата платформа Trip.com на базата на реални клиентски отзиви, целогодишна популярност, качество и подходящи условия за деца и родители. Лондон безапелационно доминира в челната десетка, като взима половината от местата в нея. Приятната изненада за пътуващите от региона е присъствието на белградския парк "Калемегдан" на десета позиция.

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Първото място за "Дисниленд" в Париж идва след оценка 4,7 от 5 въз основа на 4177 отзива и четвърта поредна година в годишния рейтинг на платформата. Комплексът разпределя преживяванията между два тематични парка – Disneyland Park със замъка на Спящата красавица и пет тематични зони, и Disney Adventure World, посветен на световете от „Замръзналото кралство“, Marvel и Pixar.

От Trip.com препоръчват престой от един до два дни, като към януари 2027 г. еднодневният билет за конкретна дата започва от 87 евро, а децата под три години влизат безплатно.

На втора позиция застава 135-метровото виенско колело „Лондонското око“ (London Eye) на южния бряг на река Темза, което за половин час разкрива панорама към Биг Бен, катедралата „Свети Павел“, Парламента, Бъкингамския дворец и дори замъка Уиндзор при ясно време. Онлайн билетите струват 29 паунда (34,52 евро) за възрастни и деца, а най-малките ползват безплатен вход.

Челната тройка се допълва от „Уорнър Брос Студио Тур Лондон“ (Warner Bros. Studio Tour London) в Уотфорд, където са заснети всички осем филма за Хари Потър. Посетителите могат да разгледат две снимачни халета и външна площадка с оригинални декори и костюми, включително униформите за куидич, както и да седнат в тематичните заведения „The Hogwarts Table“ и „Dragon Roasted Café“. За 2027 г. билетите тръгват от 61 паунда (72,69 евро), а децата под четири години влизат безплатно.

Сред останалите акценти в топ 10 изпъкват още три лондонски обекта – Кралската обсерватория в Гринуич на четвърто място, Природонаучният музей на шесто и Кралските ботанически градини „Кю“ на осмо.

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Пети е нидерландският Гитхорн – „водното село“ без автомобилно движение, където семействата обикалят каналите с каяк, корабче или електрическа лодка. Седмата позиция заема Градският парк (Варошлигет) в Будапеща с огромната си детска площадка от 13 000 кв. м, девети е дебютантът в класацията – паркът „Пена“ в португалския град Синтра с горските си лабиринтни пътеки към едноименния дворец, а десетката затваря „Калемегдан“ в Белград с над 60 хектара паркова площ и археологически паметници.

Пълният топ 15 на най-добрите европейски семейни атракции за 2027 г. включва още Кеймбриджкия университет на 11-о място, лондонския мюзикъл „Цар Лъв“ на 12-о, водния „Сиам Парк“ в Коста Адехе на 13-о, градините „Тиволи“ в Копенхаген на 14-о и Селото на Дядо Коледа във финландския град Рованиеми на 15-а позиция.