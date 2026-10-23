Войната в Украйна:

Европейският петрол удари рекорд за последната близо половин година

23 октомври 2026, 10:47 часа 406 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Европейският петрол удари рекорд за последната близо половин година

Цените на петрола се качиха още малко нагоре в началото на азиатската търговия в петък, 23 октомври, след като през предходната сесия отбелязаха ръст от 4% до петмесечен връх поради опасения от по-нататъшни прекъсвания в доставките след атаките на хутите срещу водещия износител Саудитска Арабия. Сесията в четвъртък затвори при цена от 113,17 долара за барел на европейския сорт "Брент", а в последния ден от работната седмица стойността е дори по-висока.

Наскоро цената на референтния за Европа сорт пак достигна петмесечен рекорд. Последно цени като днешната бяха наблюдавани на 4 май 2026 г., т.е. почти преди половин година.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ отбелязаха понижение с 21 цента, или 0,2%, до 112,96 долара за барел в началото на азиатската търговия днес, но после (към 10:40 ч. българско време) се качиха до 114,24 долара.

Американският суров петрол WTI отбеляза понижение с 27 цента, или 0,3%, до 98,12 долара за барел в началото на търговията, но към 10:40 ч. наше време скочи до 100,71 долара.

На седмична база WTI е на път да сложи край на две седмици на ръст и да приключи с понижение. "Брент" се очаква да приключи с повишение за трета поредна седмица, предаде CNBC.

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Хутите не спират да влияят на цените

Саудитската държавна компания Saudi Aramco нареди в четвъртък евакуацията на централата си в Дахран, разположена в Персийския залив близо до Бахрейн, съобщи Reuters. Причината са засилващите се сражения между най-големия износител на суров петрол в света и хутите, базирани в Йемен и подкрепяни от Иран. Рияд пък поддържа международно признатото правителство в Йемен.

Сблъсъците между хутите и коалицията в Йемен, водена от Саудитска Арабия, бушуват, откакто подкрепяните от Иран бунтовници настъпиха към Баб ел-Мандеб – ключовия морски проток в устието на Червено море.

Снимка: Getty Images

Либия и Русия също са фактори

В Либия е затворен клапан на нефтопровод от нефтените находища Хамада и Тахара към пристанището Завия, което пък доведе до намаляване на производството и в двете находища, съобщи в четвъртък пред Reuters ръководителят на Националната нефтена корпорация.

Отделно от това Русия заяви в сряда, че е готова да възобнови преговорите с Украйна - с посредник САЩ - през следващия месец, след като диктаторът Владимир Путин прие американския пратеник Стив Уиткоф за разговори в Санкт Петербург. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите, които ще бъдат първите от февруари насам, ще се състоят в началото на ноември.

Според данни на американските енергийни власти през 2025 г. Русия е била третият по големина производител на суров петрол в света след САЩ и Саудитска Арабия.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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