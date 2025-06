ФАРА даде старт на двадесет и петото си издание с официално откриване в Бургас

Стартира ФАРА "Раждат се звезди" – двадесет и петото издание на най-престижния форум на комуникационната индустрия в България. Тази година Фестивалът се провежда от 5 до 7 юни в Международен конгресен център Бургас, където ще събере и оцени най-успешните рекламни форми и кампании за изминалата година. "Нека да се замислим колко индустриални форуми или събития в България са проявили подобна устойчивост. Очевидно всички се нуждаем от ФАРА, а Фестивалът отдавна се е превърнал в символ на целия сектор. Обичана и очаквана, мразена или критикувана, ФАРА е огледало на нашата креативна общност. За този четвърт век, от "преглед на рекламата в България", фестивалът се превърна в най-мащабния и значим форум на комуникационната индустрия.", откри събитието и приветства гостите Чавдар Кенаров, председател на Управителния съвет на БАКА.

Какво се случи в първия ден на ФАРА

Първият ден от ФАРА премина през няколко интересни етапа, сред които отворено представяне и първи кръг журиране на кандидатурите както на Медийния, така и на Творческия конкурс. Проведоха се и няколко любопитни дискусионни панела на вълнуващи теми като защо и как комуникацията може да промени света, какво е бъдещето на рекламата и с какво тя се бори днес. В дискусиите участие взеха различни експерти от агенции, рекламодатели, компании от комуникационния бранш и граждански организации, които обмениха гледни точки и разказаха интересни случки от практиката си.

Стартът на ФАРА 2025 бе отбелязан и чрез откриването на изложбата "The Best of FARA" в пространството пред Културен дом – НХК, площад Тройката. Специалната ретроспективна изложба е създадена по случай 25-ата годишнина на Фестивала и ще бъде достъпна за гостите на събитието през всичките дни. Тя включва най-високо оценените проекти, ​взимали участие в конкурсната програма на ФАРА за периода 2004 – 2024 година, и проследява развитието и промените, които рекламната индустрия търпи през годините.

През следващите дни гостите на ФАРА ще могат да се учат от родни и световни комуникационни експерти, да се насладят на интересни активности и да разберат кои са следващите звезди на ФАРА.

Лектори в тазгодишното издание са: Kevin Swanepoel, Dr. Carl W. Jones, Ravid Kuperberg, Kosta Schneider, Милена Хаджииванова, Георги Господинов, Кирил Киров – Кико, Ненад Лозович, Радослав Неделчев, Nermin Mollaoğlu, Rati Mujiri, Пейо Георгиев.

Цялата програма може да разгледате тук: https://www.fara.bg/programme