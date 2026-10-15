"Или по-високи сметки, или нови дългове в енергетиката": Бивш министър предупреди за тежка зима

България е изправена пред тежка зима заради поскъпването на природния газ, натрупаните проблеми в енергетиката и финансовото състояние на ключови дружества. За това предупреди бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по bTV. Според него има два основни сценария – или цените за потребителите ще бъдат задържани за сметка на нови дългове и загуби на енергийните дружества, или ще бъдат увеличени, което ще доведе до допълнителна инфлация. „И двата сценария идват в крайна сметка на гърба на населението“, заяви Николов.

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Бившият министър посочи, че поскъпването на природния газ в Европа ще се отрази не само на разходите за отопление, но и на цените на електроенергията и на общото равнище на инфлацията. По думите му ситуацията се усложнява от финансовите проблеми на „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“, както и от необходимостта регулаторът да вземе решения за цените през отоплителния сезон. „Предстои много тежък тест тази зима, който ще е с допълнителна тежест заради ситуацията в Европа“, предупреди той.

Цената на парното

Николов коментира и появилите се прогнози за евентуално поскъпване на парното с 25%, но уточни, че не знае на какви изчисления се основават. Според него, ако се прилагат изцяло пазарните механизми и не се използват регулаторни решения за ограничаване на поскъпването, увеличението би могло да бъде и по-голямо. Той призова за навременни мерки, особено за защита на социално уязвимите домакинства.

Казусът с „Лукойл“

Александър Николов коментира и евентуалната продажба на активите на „Лукойл“, включително рафинерията в Бургас. Според него държавата трябва да бъде достатъчно добре информирана за разговорите, свързани със стратегическия обект, и да използва всички законови механизми за контрол.

„Че е важно да участват представители на държавата, които държат стратегически активи, в разговорите или поне да са надлежно информирани, е факт“, заяви той.

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Николов припомни, че държавата разполага със „златна акция“ и с механизми за контрол върху дейността на рафинерията. Той разкритикува действията на няколко последователни правителства след налагането на санкциите срещу руската компания, като постави под въпрос начина, по който са вземани решенията за управлението и износа на петролни продукти.

Бившият енергиен министър определи като необосновано предишното решение за ограничаване на износа на горива от България. Според него забраната е била въведена без достатъчно икономически основания и е създала риск от загуби за дружеството, по-ниски приходи за бюджета и евентуални арбитражни претенции.

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Николов подчерта, че премахването на ограниченията само по себе си не означава, че този риск е изчезнал. „Популизмът в България на политическо ниво е много по-силен, отколкото общественият интерес“, коментира той.

Бившият министър обърна внимание и на предвидените изключения от забраната, при които е било възможно определени количества да бъдат изнасяни с разрешение на Агенция „Митници“. Според него това е създало предпоставки за прекомерна административна намеса в дейността на дружеството.

Проблемите в Черно море

На въпрос дали атаките срещу търговски кораби в Черно море могат да предизвикат енергийна криза, Николов разкритикува уверенията, че рафинерията в Бургас има осигурени доставки до средата на декември. Според него наличието на доставки за определен период не е достатъчно основание да се смята, че дългосрочните рискове са преодолени. „Това какъв въпрос решава? Никакъв. Решава го до декември“, заяви бившият министър.

Той настоя за по-голяма прозрачност относно разходите на рафинерията, формирането на цените на крайните продукти и ефекта от дейността ѝ върху държавния бюджет. „Основният въпрос е какви са цените на крайните продукти в България, обосновани ли са или не“, подчерта Николов.

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Според бившия министър финансовото състояние на „Топлофикация София“ е сред най-сериозните проблеми пред българската енергетика. Той предупреди, че досегашният модел на работа не може да продължава безкрайно, а необходимите решения се отлагат от години.

Николов коментира и идеята за отдаване на дружеството на концесия, като подчерта, че това не е единствената възможност. „Концесията не е единствено решение и не е абсолютно задължително решение“, заяви той.

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По думите му енергийните активи в София имат потенциал да генерират допълнителни приходи и да изплащат инвестиции, но за това е необходимо сътрудничество между държавната и общинската власт.

Бившият министър отправи и критики към начина, по който се управляват публичните дружества, като изрази съмнения, че дългогодишното отлагане на реформите е свързано и с политически интереси. Той настоя за по-силен експертен капацитет в институциите и регулаторите, както и за реална отговорност при допуснати нарушения. „Политическата среда вместо да обединява, тя разединява“, заключи Александър Николов.