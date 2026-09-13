Повече от половината в сравнение с другите ТЕЦ-ове: Владислав Панев каза колко милиона евро е получил Ковачки

Над 200 милиона евро са получили свързаните с Христо Ковачки ТЕЦ-ове, което е над половината от това, което са получили другите. Това написа в профила си във Фейсбук депутатът от “Продължаваме промяната“ Владислав Панев. Ето какво твърди той: "Над 200 млн. евро е изплатила държавата (през Фонд сигурност на електроенергийната система) на свързваните с Ковачки ТЕЦ-ове за периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни тази година. Това е доста над половината от общата изплатена сума на всички централи, които произвеждат едновременно ток и пара. За сравнение софийската Топлофикация, която е в технически фалит е получила двойно по-малко.. Бие на очи сравнението между Ковачки и частните топлофикации, собственост на реномирани инвеститори". Още: "Ковачки е собственик на ТЕЦ "Бобов дол", без да е собственик": Опозицията внася законопроект за деолигархизацията

Проверка на Actualno.com относно въпросните премии - това е разликата между преференциалните цени на производителите, които подават до КЕВР (грубо казано производителят казва колко ще му струва да произведе и реализира единица количество ток) и определената за този период прогнозна пазарна цена от КЕВР за тока, произведена по високоефективен комбиниран начин (КЕВР прогнозира колко ще е цената на база редица критерии) - показа, че много трудно може да се събере информация. Конкретно за ТЕЦ "Брикел", който и Владислав Панев сочи в поредната си публикация - за отчетния период 1 юли, 2026 - 30 юни, 2027 година, премията за ТЕЦ-а е 189,91 евро за мегаватчас съгласно решение на КЕВР. Колко точно мегаватчаса обаче е произвел "Брикел" по високоефективен комбиниран начин не успяхме да определим. Отделно, не само "Брикел" е централа, свързвана с Христо Ковачки.

И още - в сайта на Министерството на енергетиката има календар с плащания от фонда за сигурност на електроенергийната ни система, но не и разбивка кой колко получава. При това, маркираните в календара с активни линкове дати с плащания са доста трудно забележими на общия фон на сайта - ТУК! С други думи, да се намери систематизирана официална информация коя централа колко пари е предвидено да получи за конкретен отчетен период и колко всъщност е получила е много трудна задача. А Панев пише в публикацията си за твърденията и изчисленията си кой колко получава: "Затова и подготвям серия от въпроси към енергийният министър, както и ще инициираме законови промени, така че този казус да се разреши".

Има ли чадър над Ковачки

Снимка: Принтскийн, профил във ФБ Владислав Панев

Панев твърди още: "Според запознати от фонд Сигурност, сумите за Веолия и ЕВН са многократно по-ниски, отколкото в по-малки топлофикации на Ковачки. Дори от Брикел (на снимката) в малкия град Гълъбово, която от години трови гражданите в района. Няма логика. Затова и подготвям серия от въпроси към енергийният министър, както и ще инициираме законови промени, така че този казус да се разреши". Още: Замърсява ли ТЕЦ "Бобов дол" в пъти повече от официалното? Централата опроверга проучване на "Грийнпийс"

Отделно Панев продължава: "Защото с оглед на настъпваща енергийна криза е срамота енергетиката да се лишава от стотици милиони, за да финансира мръсни технологии, които даже не са от съществено значение за енергийната ни сигурност. Това са само субсидии над пазарната цена, а не общите приходи на дружествата по-горе. Тоест, това е отгоре. Надявам се слуховете за чадър и от сегашните управляващи върху дейността на Ковачки, да бъдат опровергани с действия, а не с думи". Още: Какво дишаме? Разкриха до 18 пъти по-високо замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол" спрямо това, което виждаме