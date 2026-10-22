Иран е почти без петрол, който да продава: Ще има ли скоро икономически колапс?

Иран е изчерпал резервите си от суров петрол в азиатски води до средата на октомври, според компанията за енергийни анализи Kpler. Резервите даваха на Иран пари, докато САЩ поддържаха военноморска блокада - но това вече е пред край, според оценката на Kpler.

"Вече няма петрол за изхвърляне към Китай", каза Хомаюн Фалакшахи, ръководител на анализа на суровия петрол в Kpler, пред The ​​Wall Street Journal.

На старта на войната (28 февруари) Иран е имал около 135 млн. барела петрол на танкери в открити води, главно Малайзия и Сингапур. Стойността му вероятно е достигнала 10 милиарда долара или повече, след като цените на петрола се повишиха. А свързани с Иран кораби доставяха суров петрол на други танкери, които го пренасяха по-нататък до китайски рафинерии, което усложняваше усилията за проследяване на пратките и прилагане на санкции.

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САЩ наложиха блокадата си за първи път през април. Иран продължи да снабдява клиентите си от резервите си в открити води, но това ги свиваше. Преустановяването на блокадата по време на мирните преговори в средата на юни позволи на Техеран да попълни резервите. САЩ пак наложиха блокада в средата на юли. Съответно, преди това иранските резерви от петрол в открити води са стигнали близо 90 млн. барела, обаче по оценка на Kpler до 5 октомври вече са се свили до под 1 млн. барела - и няма как да бъдат подновени, като даже вероятно и това е изчерпано.

Анализаторът на Vortexa Ема Ли оцени иранския суров петрол, съхраняван край Сингапур, на около 6 милиона барела на 9 октомври. Китайските рафинерии все повече търсят доставки от Бразилия и Западна Африка, каза тя.

United Against Nuclear Iran изчисли, че иранските резерви в Югоизточна Азия са спаднали до 10 милиона барела или по-малко до началото на октомври. Точният обем е труден за установяване и не потвърди пълно изчерпване.

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Картината сега

Изчерпването на тези резерви не значи веднага край на плащания от Китай - те ще текат още около 2 месеца.

Продажбите на петрол представляват приблизително 30% до 40% от приходите на иранското правителство и осигуряват най-големия му източник на чуждестранна валута. Централното командване на САЩ заяви, че блокадата е лишила Техеран от поне 25 милиарда долара приходи от петрол. Иран търси алтернативи, включително превоз на суров петрол с камиони до съседни страни и използване на изоставени резервоари за съхранение. Но редица анализатори казват, че сухопътният износ не може да замести обемите, превозвани по море.

Въпреки това Техеран отхвърля прогнозите за икономически колапс. Управителят на централната банка на Иран Абдолнасер Хемати заяви на среща на Международния валутен фонд в Банкок миналата седмица, че икономиката е останала устойчива.