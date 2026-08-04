Оценка: САЩ са спрели Иран да печели милиарди от петрола си след едномесечен пропуск

Танкерите, превозващи ирански нефт и нефтохимически продукти, в момента се струпват в котвени места по иранското крайбрежие поради морската блокада на Съединените щати, съобщи правозащитната организация UANI (United Against Nuclear Iran/"Обединени срещу ядрен Иран"). UANI е организация с нестопанска цел и надпартийна политическа ориентация, създадена с цел да се противопостави на заплахите, идващи от Ислямската република, най-вече от потенциалното разработване на ядрено оръжие.

След примирието: 66 танкера с ирански петрол донесли над 6 млрд. долара приходи на режима

Според оценките ѝ 66 танкера са напуснали Оманския залив с около 80 милиона барела ирански нефт и нефтохимически продукти от обявяването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран на 14 юни.

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Тези доставки са донесли над 6 милиарда долара на Корпуса на ислямската революционна гвардия, като са спомогнали за финансирането на иранските програми за ракети и дронове.

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Организацията посочи, че обемите на товарите и цените, плащани от китайските купувачи, не са били оповестени публично. Добави, че според разпространени оценки иранският суров петрол се продава с отстъпка от около 10 до 12 долара на барел.

UANI също така посочва, цитирана от опозиционната иранска телевизия Iran International, че от 12 юли, когато САЩ възстановиха отново морската блокада на иранските пристанища, нито един ирански петролен танкер не е успял да заобиколи американската блокада.

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