"Изкуството на сделката": Докато първият танкер с дизел от Русия стигне до САЩ, Щатите ще са изнесли 100 пъти повече

Русия ще изпрати първия си танкер с дизелово гориво за Съединените щати в четвъртък, заяви вицепремиерът Александър Новак, цитиран от „Ведомости“. Тази пратка е в рамките на сключеното спорно споразумение на диктатора Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, според което Руската федерация постепенно ще изнася дизел за американския и световния пазар. На 9 октомври Москва отмени наложената от самата нея забрана върху износа на дизелово гориво, въведена с цел да се преодолее недостигът на вътрешния пазар, предизвикан от украинските атаки с дронове срещу нефтопреработвателни заводи.

Новак заяви в сряда, че корабът ще превозва 40 000 тона гориво, като добави, че документите за доставката му са на път да бъдат финализирани. Той не посочи пристанището, от което ще бъде доставен товарът.

„Разбира се, ще последват и допълнителни пратки. Между двамата лидери бяха постигнати споразумения. Ще задоволим нуждите на Съединените щати в рамките на нашите възможности“, цитира думите на Новак кремълската агенция „РИА Новости“.

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Тръмп заяви, че Русия ще изнесе незабавно 300 000 тона, или 2,25 милиона барела, последвани от 500 000 тона през ноември и 1 милион тона „веднага след това“. В същото време САЩ изнасят около 1,5 милиона барела дизел на ден.

Украйна осмя първата пратка

Ukraine's sanctions commissioner Vladyslav Vlasiuk criticized the first Russian diesel shipment to the US. He calculates that the 40,000-ton cargo equals roughly 300,000 barrels, less than two hours of US diesel demand. With the voyage from Ust-Luga taking 2.5 to 3 weeks, Vlasiuk says the US will export more than 4 million tons of its own diesel before the tanker arrives, around 100 times the volume it brings. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2026

Украинският комисар по санкциите Владислав Власюк разкритикува първата руска пратка дизелово гориво за САЩ. Според неговите изчисления товарът от 40 000 тона се равнява на около 300 000 барела, което е по-малко от количеството дизелово гориво, което в САЩ се потребява за два часа.

Тъй като пътуването от руското балтийско пристанище Уст-Луга отнема между 2,5 и 3 седмици, САЩ ще изнесат над 4 милиона тона от собствения си дизел, преди танкерът да пристигне – т.е. около 100 пъти повече от обема, който той превозва, заяви Власюк.

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"Ето това е сделка!", шегуват се от беларуската опозиционна телевизия NEXTA на фона на често повтаряните от Доналд Тръмп думи за "изкуството на сделката".

🛳️ Here's a funny one. It takes a Russian tanker carrying 40,000 tonnes of diesel about three weeks to reach US terminals So by the time the ship arrives in the US, the Americans will have exported more than 4 million tonnes of their own fuel. That's 100 times more than the Russian tanker will deliver, as Vladyslav Vlasiuk, Ukraine's Presidential Commissioner for Sanctions Policy, aptly points out. And the tanker's entire cargo would be enough to cover just two hours of diesel consumption in the US. Now that's what I call a deal! — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Путин и Уиткоф се радват на сделката, цените падали

Руският диктатор Владимир Путин прие в сряда специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, след като сделката между САЩ и Русия за износ на дизел доведе до рязко влошаване на отношенията между Вашингтон и Украйна. По време на преговорите в Санкт Петербург Уиткоф благодари на Путин за отмяната на ограниченията върху износа. Путин също спомена споразумението, като отбеляза, че световните цени на дизеловото гориво спаднали с 5–6 % след сключването му.

„Това е пример за нашето сътрудничество, искам да ви благодаря за това“, заяви Уиткоф.

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Путин също така потвърди, че първите руски танкери с дизелово гориво ще отплават след два до три дни. „В момента подготвяме доставки с няколко кораба – танкерите. Те ще отплават един след друг. Финансовият компонент трябва да бъде осигурен“, каза той, като добави, че Русия също ще може да доставя торове в „големи количества“ на американския пазар.