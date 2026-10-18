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Путин руши, Санкт Петербург гори: Зеленски подпали мечта на Тръмп за руски газ в Европа (ВИДЕА)

18 октомври 2026, 12:47 часа 2603 прочитания 0 коментара
Снимка: NOELReports/X
Путин руши, Санкт Петербург гори: Зеленски подпали мечта на Тръмп за руски газ в Европа (ВИДЕА)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в традиционния си вече седмичен обзор, че Русия е нанесла 76 удара по енергийния, петролния и газовия сектор на Украйна, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" преди седмица. Русия е изстреляла близо 2700 далекобойни дрона, 1700 "умни" авиобомби и 66 ракети по Украйна през последната седмица - ОЩЕ: Зеленски прати Тръмп по дяволите: Почваме пак да удряме и палим руските рафинерии*

Украинският отговор

Освен че спря част от работата на Рязанската рафинерия (собственост на "Роснефт") и удари за пръв път завод на "Газпром" на 2300 километра разстояние от Украйна, Киев даде най-впечатляващия си отговор на руския терор тази сутрин - с масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург, родния град на руския диктатор Владимир Путин. При атаката бяха поразени редица обекти - петролен и газов терминал, дейта център на ВКонтакте (пресслужбата на руския еквивалент на Facebook го призна официално), комплекс на втория най-голям руски онлайн търговец "Озон", но също и пожар в база на руските ракетни войски "Капорско" (там има радарни системи), където се намира военно поделение 17646-Ф към 333-ти радиотехнически полк. Поделението поддържа радарно наблюдение, проследяване на цели и е отговорно за ранно предупреждение за мрежата за противовъздушна отбрана (ПВО), защитаваща Санкт Петербург и Северозападна Русия. И още - мостът над Корабелния фарватер, през който минава ключов път за достъп, свързващ районите на петролните пристанищни терминали на града с околовръстния път и мрежата от федерални магистрали на Русия - ОЩЕ: Украйна съсипа Санкт Петербург и Москва: Гори петролен терминал, удар по най-голямата социална мрежа и хаос по летищата (ВИДЕО)

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Интересното е, че са ударени компресорната станция "Портовая" и едноименния комплекс за производство и износ на втечнен газ на "Газпром". Станцията е отправната, изходната точка на газопровода "Северен поток". Системата FIRMS на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност показва колко голям е пожарът (вижте графика по-долу). А ударът дойде часове след като The New York Times публикува материал, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага и оказва натиск в Европа да бъдат възобновени доставките на руски газ като "морков" за Владимир Путин да сключи мирен договор с Украйна. Според материала, Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, и Стив Уиткоф, главният му преговарящ за Близкия изток, са повдигнали въпроса за рестарт на тръбите на "Северен поток", както и рестарт на тръбопроводите, които пренасят руски газ през Украйна - Още: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ВИДЕО)

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко публикува обобщение в официалния си канал в Телеграм какво е станало - разбира се, предвид културата на лъжи в официалното руско говорене всеки следва да приеме думите му за "сведение". И така:

  • Незначителни щети на подстанция "Восточная" – предимно на проводниците, преминаващи вътре в подстанцията. Трансформаторите и ключовото енергийно оборудване са в изправност. За да се реши проблемът в градското селище Янино, са активирани резервни източници на захранване и две трети от жителите на Янино са получили редовно захранване. Котелното помещение е възобновено "и съм уверен, че скоро домовете на хората ще са топли".
  • Има и щети по трансформаторно оборудване и складов комплекс в центъра за данни на групата ВКонтакте. Компанията вече е започнала почистващи операции.
  • Има социални последици. Прозорци бяха счупени в училището в Разметелевски.
  • Също така във Всеволожския район апартамент е повреден от доста голям фрагмент от дрон. Евакуирани са осем семейства от сградата, където е възникнал пожарът. 
  • Отломки от дрон са паднали в Кировски район. Четири летни вили са с щети.
  • Отломки паднаха в Ломоносовски район, в Новосело и Низино. Според предварителни данни, над 50 автомобила са повредени от падащи отломки. Прозорците са счупени от ударна вълна. Котелно помещение в Низино е повредено - тръба е спукана от падащи отломки, работата е ограничена. 
  • В Гатчински район има няколко незначителни щети по сгради. Основните щети са в един апартамент в многоетажна сграда.

Руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 7 украински крилати ракети "Фламинго" и 1256 далекобойни дрона за цялото денонощие, като 1050 са свалени в периода 20:00 часа на 17 октомври до 8:00 часа на 18 октомври:

На този фон, хаосът по летищата в Москва, който вече е факт всяка нощ заради украинските дронове, изглежда дребен кахър - ОЩЕ: Нощ след нощ украински дронове: В Москва вече се молят летищата да работят (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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