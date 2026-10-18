Путин руши, Санкт Петербург гори: Зеленски подпали мечта на Тръмп за руски газ в Европа (ВИДЕА)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в традиционния си вече седмичен обзор, че Русия е нанесла 76 удара по енергийния, петролния и газовия сектор на Украйна, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" преди седмица. Русия е изстреляла близо 2700 далекобойни дрона, 1700 "умни" авиобомби и 66 ракети по Украйна през последната седмица - ОЩЕ: Зеленски прати Тръмп по дяволите: Почваме пак да удряме и палим руските рафинерии*

Украинският отговор

Освен че спря част от работата на Рязанската рафинерия (собственост на "Роснефт") и удари за пръв път завод на "Газпром" на 2300 километра разстояние от Украйна, Киев даде най-впечатляващия си отговор на руския терор тази сутрин - с масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург, родния град на руския диктатор Владимир Путин. При атаката бяха поразени редица обекти - петролен и газов терминал, дейта център на ВКонтакте (пресслужбата на руския еквивалент на Facebook го призна официално), комплекс на втория най-голям руски онлайн търговец "Озон", но също и пожар в база на руските ракетни войски "Капорско" (там има радарни системи), където се намира военно поделение 17646-Ф към 333-ти радиотехнически полк. Поделението поддържа радарно наблюдение, проследяване на цели и е отговорно за ранно предупреждение за мрежата за противовъздушна отбрана (ПВО), защитаваща Санкт Петербург и Северозападна Русия. И още - мостът над Корабелния фарватер, през който минава ключов път за достъп, свързващ районите на петролните пристанищни терминали на града с околовръстния път и мрежата от федерални магистрали на Русия - ОЩЕ: Украйна съсипа Санкт Петербург и Москва: Гори петролен терминал, удар по най-голямата социална мрежа и хаос по летищата (ВИДЕО)

Ukrainian drones unleashed hell on St. Petersburg overnight, attacking an oil loading port, an oil depot, an Ozon logistics warehouse, and VK's data center, under a massive drone strike. A bridge was also hit. https://t.co/QdJyrS6TrW — WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2026

A fire is reported near Russia’s Kaporskoye radar company in the Leningrad region. Military unit 17646-F belongs to the 333rd Radio-Technical Regiment and supports radar surveillance, target tracking and early warning for the air-defense network protecting St. Petersburg and northwestern Russia. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2026

One more target of the overnight attack on St. Petersburg was the bridge over the Korabelny Fairway, which carries a key access route linking the city’s oil port districts with the Ring Road and Russia’s federal highway network. #Russia https://t.co/dbQeKoVIu8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2026

Ukrainian long-range drones also struck a VK data center near St. Petersburg, with a fire reported at the facility. The center houses 640 server racks and more than 20,000 servers. VK services are currently reported to be down. #Russia https://t.co/xGjpabTjua — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2026

🔥 Ukrainian defense forces' drones struck a VKontakte data center near St. Petersburg. Overnight, FP-1s hit the facility in the settlement of Novosergiyevka, Leningrad Oblast. This is one of VKontakte's key data centers used for storing and processing data. Previously published data indicates the complex housed over 20,000 servers and 640 server racks. Serious damage to the facility has been confirmed, with VKontakte users reporting outages across the platform. — Fire Point (@FirePointUA) October 18, 2026

A Russian Ozon seller is whining again about another marketplace warehouse getting hit, this time in St. Petersburg. Ozon has already canceled insurance payouts. https://t.co/aOa7iG0kFC — WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2026

Интересното е, че са ударени компресорната станция "Портовая" и едноименния комплекс за производство и износ на втечнен газ на "Газпром". Станцията е отправната, изходната точка на газопровода "Северен поток". Системата FIRMS на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност показва колко голям е пожарът (вижте графика по-долу). А ударът дойде часове след като The New York Times публикува материал, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага и оказва натиск в Европа да бъдат възобновени доставките на руски газ като "морков" за Владимир Путин да сключи мирен договор с Украйна. Според материала, Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, и Стив Уиткоф, главният му преговарящ за Близкия изток, са повдигнали въпроса за рестарт на тръбите на "Северен поток", както и рестарт на тръбопроводите, които пренасят руски газ през Украйна - Още: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ВИДЕО)

Ukrainian drones launched a massive overnight attack on St. Petersburg on October 18, reportedly striking an oil terminal, a VKontakte data center, a power substation and a bridge. Fires, power outages and water supply disruptions were reported. https://t.co/g0gzssvoS6 — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

💥 St. Petersburg hit by one of the largest drone attacks since the war began Smoke hangs over Putin’s hometown as oil facilities, warehouses, and a data center come under attack. Governor Beglov reports one person killed, five injured, and 12 apartment buildings damaged. Fires broke out at the St. Petersburg Oil Terminal, the Ruchyi oil depot, and industrial warehouses in the Kolpino district. Ozon confirmed a strike on its warehouse. A VKontakte data center was also reportedly targeted. Users are reporting outages, although the company insists its services remain unaffected. — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026

A FIRMS thermal signature has been detected at the Portovaya LNG production, storage and loading complex near Bolshoy Bor in Russia’s Leningrad region. It is unclear whether the activity is connected to today’s drone attacks. #Russia https://t.co/ciRSSqTF67 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2026

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко публикува обобщение в официалния си канал в Телеграм какво е станало - разбира се, предвид културата на лъжи в официалното руско говорене всеки следва да приеме думите му за "сведение". И така:

Незначителни щети на подстанция "Восточная" – предимно на проводниците, преминаващи вътре в подстанцията. Трансформаторите и ключовото енергийно оборудване са в изправност. За да се реши проблемът в градското селище Янино, са активирани резервни източници на захранване и две трети от жителите на Янино са получили редовно захранване. Котелното помещение е възобновено "и съм уверен, че скоро домовете на хората ще са топли".

Има и щети по трансформаторно оборудване и складов комплекс в центъра за данни на групата ВКонтакте. Компанията вече е започнала почистващи операции.

Има социални последици. Прозорци бяха счупени в училището в Разметелевски.

Също така във Всеволожския район апартамент е повреден от доста голям фрагмент от дрон. Евакуирани са осем семейства от сградата, където е възникнал пожарът.

Отломки от дрон са паднали в Кировски район. Четири летни вили са с щети.

Отломки паднаха в Ломоносовски район, в Новосело и Низино. Според предварителни данни, над 50 автомобила са повредени от падащи отломки. Прозорците са счупени от ударна вълна. Котелно помещение в Низино е повредено - тръба е спукана от падащи отломки, работата е ограничена.

В Гатчински район има няколко незначителни щети по сгради. Основните щети са в един апартамент в многоетажна сграда.

Руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 7 украински крилати ракети "Фламинго" и 1256 далекобойни дрона за цялото денонощие, като 1050 са свалени в периода 20:00 часа на 17 октомври до 8:00 часа на 18 октомври:

На този фон, хаосът по летищата в Москва, който вече е факт всяка нощ заради украинските дронове, изглежда дребен кахър - ОЩЕ: Нощ след нощ украински дронове: В Москва вече се молят летищата да работят (ВИДЕО)

Just another day in Russia! Passengers are sleeping on the floor at St. Petersburg’s Pulkovo Airport as flights face delays following a massive Ukrainian drone attack. Residents have also been urged to limit travel by private car. Did something happen? — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026