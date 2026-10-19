Йотова поиска директна авиолиния София-Пекин и български стоки на китайския пазар

Перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република обсъдиха на среща в президентската институция държавният глава Илияна Йотова и министърът на външните работи на Китай Уан И. По време на разговора държавният глава е откроила "дългогодишните партньорски връзки между двете страни, изградени на базата на взаимно доверие и приятелство", обявиха от президентския пресцентър. "Обща бе позицията, че подписаната съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между президентите Румен Радев и Си Дзинпин през 2019 г., е дала положителен тласък в развитието на двустранните отношения", добавят още от пресслужбата.

Илияна Йотова и Уан И са отбелязали перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери, сред които икономиката, търговията, образованието, културата.

Външният министър на Китай е определил срещата с президента като "ясен показател за нивото на приятелство между двете страни". По думите на Уан И - формираното редовно българско правителство след парламентарните избори през април е "стабилна основа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Китай", както и за по-бързото реализиране на вече започнати съвместни проекти. Дипломатът е благодарил на Илияна Йотова за последователната ѝ подкрепа за развитието на българо-китайските отношения.

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Директна авиолиния София-Пекин?

Държавният глава е поставила въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, като - по думите ѝ - това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа.

От българска страна е била изразена надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.

Снимка: Президентски пресцентър

Войните в Украйна и Близкия изток са били теми на разговор

Сред акцентите в разговора на „Дондуков“ 2 са били конфликтите в Близкия изток и Украйна, като "двете страни се обединиха около позицията, че тяхното разрешаване изисква активни дипломатически усилия".

„Живеем във времето с най-много конфликти след Втората световна война. Днешният свят се нуждае от повече доверие и отговорност. Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта "негативния ефект от войните върху икономиките и социалните системи на страните".

"Китайският външен министър Уан И изтъкна изказването на българския държавен глава на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, чийто акцент беше мирът и усилията държавите с диалог да преодоляват различията", съобщиха от президентския пресцентър.

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