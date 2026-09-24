Войната в Иран::

"Кралски мастърклас" срещу "скучна номенклатура": Йотова пред ООН и другите речи, които впечатлиха (ВИДЕО)

24 септември 2026, 10:36 часа 925 прочитания 0 коментара
Снимка: Президентство на Република България
"Кралски мастърклас" срещу "скучна номенклатура": Йотова пред ООН и другите речи, които впечатлиха (ВИДЕО)

"Чуйте речта на Илияна Йотова. По съдържание - типична реч на бюроктрат - писана от бюрократ, изнесена от бюрократ. Теза, опорна точка, още една теза, още една опорна точка. Да бъдат казани правилните неща, в правилния институционален ред. Да се отчете позицията. Да присъстват всички задължителни теми. Но къде е опитът да стигнеш до съзнанието на залата? Къде е изречението, което хората ще запомнят? Къде е моментът, в който държавният глава не просто представя България, а кара останалите да слушат България? Защото речта на един президент не е протокол. Тя е политически инструмент. И когато си на трибуната на Общото събрание на ООН, не говориш само пред делегатите в залата. Говориш пред света." Това пише политическият анализатор и икономист Илиян Василев относно участието на държавния ни глава на най-високия световен форум.

На този фон той сравни речта на Йотова (видео от нея - в края на статията) с речите на йорданския крал Абдула II и на украинския президент Володимир Зеленски.

"Чуйте ги не заради английския на единия или начина, по който говори другият, а за да усетите каква е разликата между лидер, който говори пред света, и политик, който отчита дейност. Абдула II изнесе истински мастър клас. Оставете дори английския му настрана. Той говори без да чете и очевидно не говори само на хората в залата. Говори на милионите, които ще чуят тази реч утре от телевизора, компютъра или телефона си. Към тях е насочено посланието му. Има ритъм. Пауза. Акцент. Премерена емоция. Изречения, които са написани така, че да останат в съзнанието. Има послание.

Още: Йотова пред ООН: Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия

Зеленски е друг тип оратор, но ефектът е сходен. Неговите речи към ООН отдавна са пример как държавен глава може да превърне конкретната национална трагедия в разговор за принципи, международен ред и отговорност. Още през 2022 г. той говореше не просто за Украйна, а за това какво означава агресията за всяка държава в системата на ООН.

Точно това е голямото изкуство на политическата реч - да превърнеш националната си позиция в послание, което другите разпознават като важно и за тях.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Историята на тази трибуна е пълна с лидери, които са разбирали това - от Мандела и Обама до днешните Зеленски и Абдула II. Различни държави, различни каузи, различен стил. Но едно общо нещо - те умеят да превърнат речта в събитие. Архивът на ООН показва именно тази традиция. При Йотова усещането е друго. Все едно задачата е не да впечатлим света, а да отчетем, че сме присъствали. Не да оставим следа, а да сложим отметка. И тук вече идва голямата разлика. Лидерството не е само какво казваш. То е как го казваш. Пауза. Тон. Акцент. Емоция. Поглед. Усещане за лично отношение към думите. Усещане, че човекът пред теб не чете чужд текст, а говори собствените си убеждения. И това не се компенсира с протоколно правилен текст. Нито с още една опорна точка от външнополитическата папка.

Още: Емил Стоименов: Йотова и Вълчев ще водят България по европейския й път, без да загърбват националните интереси (ВИДЕО)

Може да имаш перфектно подредена реч и тя да премине през залата като равна линия - без връх, без спад, без момент, който да те накара да вдигнеш глава.

Нищо. Нула, Равно като морското равнище. И това е жалкото. Защото България има какво да каже. Въпросът е дали човекът на трибуната може да го каже така, че светът да поиска да го чуе. Не знам за вас. Но това е много, много далеч от моите представи за лидер. И още по-далеч от представата ми за държавен глава. Светлинни години. Скучна номенклатура", завършва Василев.

Още: Накъде върви светът: Акцентите от Общото събрание на ООН, които всъщност определят пътя (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова ООН Илиян Василев
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес