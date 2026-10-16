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"Няма пилот в самолета": ДБ за бюджета и с идея за компенсации за горивата (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 12:23 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Няма пилот в самолета": ДБ за бюджета и с идея за компенсации за горивата (ВИДЕО)

"Няма пилот в самолета". Така депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров описа пред медиите в парламента проектобюджета за 2027 г., чиято бюджетна рамка е изпратена до Европейската комисия и Еврогрупата. Според Мартин Димитров правителството и финансовият министър говорят за дефицит от 3,8%, а предлагат пред Брюксел 4,3% които всъщност са 5%. Той обясни защо според него истинският дефицит е именно 5%.

"Като махнете еднократните приходи, като данък свръхпечалба и ги добавите към дефицита - истинският дефицит в бюджета за догодина е 5%, което води България към катастрофа", категоричен е депутатът Мартин Димитров. 

Според него това вече води след себе си повишаване на осигуровките и на данъците, а по този начин се вдига и инфлацията. 

"Видяхме едно единствено положително нещо в доклада до ЕК и това е повишаването на прага по регистрация на ДДС. Ние поискахме 85 хил. евро, което е помощ за 200 хил. фирми. Те предлагат 75 хил. евро, което е половината крачка, но това е единствената добра новина, която виждаме", заяви още народният представител от "Демократична България".

ДБ с идея за компенсации за горивата

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От "Демократична България" предлагат компенсация на всички граждани с цената на горивата, бензина, дизела и пропан-бутана с 20 евроцента на литър. 

Идеята им е това да става за сметка на данък свръхпечалба върху целия петролен сектор газ и въглища и чрез допълнителните приходи от ДДС. ОЩЕ: "Пращат го в Брюксел зад гърба на обществото": Критики към първия бюджет на ПБ, който "изтупва данъкоплатците като брашнен чувал"

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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