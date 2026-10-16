"Пращат го в Брюксел зад гърба на обществото": Критики към първия бюджет на ПБ, който "изтупва данъкоплатците като брашнен чувал"

Вече е факт проектът на бюджетния план за 2027 г. на управляващите от "Прогресивна България", които официално го представиха пред Европейската комисия и Еврогрупата. Документът е изпратен в определения срок - 15 октомври и е първият подобен план, който страната ни подготвя като пълноправен член на еврозоната. Първите анализи на проекта обаче сочат, че приходната част се фокусира основно върху постъпления от данъци, вместо свиване на разходите.

"94:6. Това не е резултат от баскетболен мач между два напълно неравностойни отбора. Това е съотношението между приходните и разходните мерки за подобряване на бюджетното салдо в Бюджет 2027, план за който беше публикуван преди малко на страницата на Министерството на финансите. В първия бюджет, за който „Прогресивна България“ заявява, че носи пълна политическа отговорност, прави впечатление огромният превес на приходните мерки", написа депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

"Върви се към нови данъци"

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94% от предвиденото подобрение чрез новите мерки идва от повече данъци, а едва 6% - от намаляване на разходите. Пак добре, че са 6%, а не отрицателно число. Това не описва целия бюджет, а само ефекта от новите мерки, посочени в бюджетния план. 958,5 млн. евро от допълнителни данъци срещу едва 57,3 млн. евро нетно намаление на разходите.

Според него това поставя важен въпрос - доколко бюджетът разчита на по-ефективна държава и доколко - "на това всяка година да изтупва данъкоплатците като брашнен чувал".

"Все още нямаме пълния текст на бюджета, затова не можем да направим по-далечни изводи - например как се променя съотношението между текущите разходи и инвестициите. Правителството дължи ясен отговор защо предвиденото намаляване на разходите е толкова ограничено и какви допълнителни реформи предлага. Нужен е конкретен план за съкращаване на неефективните разходи, с ясни суми и срокове, вместо директно да се върви към нови данъци. Правилната посока е ясна - ниски и предвидими данъци, по-ефективна администрация и повече средства за инвестиции с доказана полза", смята Панев.

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"Министерство на финансите публикува пратения до ЕК бюджетен план. За което изказвам похвала и благодарност. Първият ми извод от много забързания пръв прочит е: за 2027 всичката амбиция на правителството се свежда до това да ни изземат като данъци, на всички нас българите, около 2 милиарда, или 1,39% от БВП, повече, отколкото ако не им се налагаше да се борят със свръхдефицит. Но амбицията им за намаляване на разходите, огромна част от които е добре известно са чисто разхищение и корупционерски потоци, е нула. Пардон, 0,04%", съгласи се икономистът Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии.

"Защо първо в Брюксел?"

"Премиерът Радев предложи ала-бала бюджет. Пълна подигравка. Пак нещо крият. Никога, никога, откакто се прави бюджет в България, той не е представян без макрорамката. Никога!", категорична е Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България".

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"Радев не каза колко ще е дефицита през 2027 година. Нито колко нов дълг ще вземат. Нито колко ще е растежът на БВП. Нито каква ще е инфлацията. Това е тотална социално-икономическа гавра. Хвърли димки с трохите за социална политика и толкоз", добави тя.

Нинова отправи въпроси към партньорите от Тристранния съвет, Фискалния съвет на България, икономисти, финансисти, лекари, културни дейци, пенсионерски и земеделски организации. "Някой от управляващите обсъди ли с вас бюджета? Не. Интересува ли го вашето мнение? Не. Случвало ли ви се е това досега при всякакви правителства? Не", коментира тя.

"А председателят на парламентарната им група е пълна карикатура. Току- що заяви официално, че не знае какъв е бюджета. А отговаря за приемането му. Депутати- натискачи на копчета", заяви още Нинова.

Тя се изказа критично и по отношение на решението проектът да бъде изпратен първо в Брюксел. "Изпращат го в Брюксел зад гърба на цялото общество. Като се върне ще ви кажат - край, това е съгласувано с ЕК, не може да се променя. Не ви ли е обидно? Неграмотни, самодостатъчни, нагли управляващи, не се интересуват от вашето мнение, от вашия начин на живот, от неволите ви и скъпотията. Само протести ще им покажат, че така не може да продължава", смята Нинова.

Подобно мнение изказа и Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

"Aз, ако бях на "местото" на нацията и ми обясняваха, че ще изпратят бюджета в Брюксел на 15-ти, но няма да ни го покажат и на нас, щото ще го доизфиняват, честно казано щях да се обидя! Както и да е ..... но думата ми е, че при приблизителни приходи за 2027 г. от 51-52 млрд. и нормални разходи около 55-56 млрд., постигането на 3% дефицит на касова база ще е естествен резултат, и то без реформи, само от играта с номиналните ръстове!", категоричен е той.