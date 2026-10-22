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"Нямаме надценки с над 100%": Шефът на голяма търговска верига обясни, че липсва достатъчно българско производство

22 октомври 2026, 7:58 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Нямаме надценки с над 100%": Шефът на голяма търговска верига обясни, че липсва достатъчно българско производство

Категорично нито един продукт в нашата верига няма такава надценка, за каквато говори Мая Манолова. На 100 евро оборот печелим между 2 и 5 евро, защото нашият бизнес в световен мащаб е нискомаржов. Над 300 български производители пълнят хладилниците и се оказа, че успешно играят тази роля на остров на спокойствие. Това каза главният изпълнителен директор на голяма търговска верига у нас Милена Драгийска.

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Тя обясни, че проблемът е другаде, защото те са критично важни за националната сигурност в нестабилни времена като днешните и трябва да се решат трайно структурните проблеми в земеделието, тъй като иначе няма да се стигне до решение. И даде пример: „Представете си вашето дете трябва да си напише домашното по математика, но няма пергел, няма тетрадка с малки квадратчета, няма подострен молив и вероятно и лампата му е изгасена, но вие му се карате защо не е написано домашното, а то няма основни неща“.

Драгийска беше категорична, че осигуряването на продоволствието би било най-добре, ако става от съседните село, град, както се случва в Полша, във Франция, в Германия.

„Приветстваме да се провери цялата верига на доставки. Изконният проблем е, че няма конкурентни условия, достатъчно вътрешно производство, с което да се покрие вътрешното потребление и да не се налага внос отвън. Това трябва да решим. Докато това не се реши, 2000 проверки на ден да се правят и санкции да им се налагат, проблемът ще остане“, каза тя.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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