"Такива няма в никоя европейска държава": Проверка на Манолова разкри "златно масло" и надценки над 100%

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заговори за "златно масло" и надценки от 100% в търговските вериги след проверка на регулаторния орган. Според нея това освен, че е морално укоримо, представдлява и нарушение на закона, като в битката си срещу надценките тя ще впрегне още Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Националната агенция за приходите (НАП), стана ясно от пресконференция на Манолова.

Манолова се извини на част от хората, които са се опитали да се свържат с нея по телефона в последните дни, като разкри, че само в неделя е приела 80 обаждания.

"Всички от сигналите, които се отнасяха до нарушения, които са в правомощията на КЗП, са приети и ще бъдат обработени. Най-добре е в такива случаи сигналът да се описва в някои от приложенията, за да може директно да го препратя в приемната", добави Манолова.

"Златно масло" и надценки над 100%

"Шампион по надценки е маслото, което се продава с надценка от 135%. Доставната цена е 1,43 евро, продава се на 3,79 евро с включено ДДС. Като махнем ДДС надценката на това масло, което не само с тази опаковка, а по цената си е златно, е 135%", разкри Мая Манолова след проверки в търговските вериги.

Тя даде пример и с друго масло в същата търговска верига от друг доставчик, което е с надценка от 85%. "Това също е едно златно масло, което веригата доставя на 1,73 евро и пордава на 3,85 евро", обясни Манолова.

По думите й прясното мляко в друга верига е с надценка от 99%. "Половин литър прясно мляко веригата доставя на 0,44 евро и продава на 1,07 евро", представи Манолова и добави, че в същата верига мляко от 1 литър е с надценка от 68%.

"Имаме три сирена, които са в една и съща верига. Най-голямата надценка е от 95%. Не смятате ли, че е скандално български продукт - бяло саламурено сирене да се продава с 95% надценка. Купуват това сирене на 1,92 евро и го продават на 4,49 евро. Златен български продукт, златен в надценката на търговската верига", посочи Манолова.

Според нея същият е случаят с киселото мляко, където Комисията за защита на потребителите установява надценка от 80%., като тя отбеляза, че все пак има кисело мляко с най-ниската установена надценка около 30%

"Такива надценки няма в Европа"

"Нормалните надценки в Европа, в страните-членки на ЕС, в Германия са между 15 и 25%, в Австрия 25-30%, а във Франция около 25%. В България надценките на млечните продукти стигат до 80-95% и 135% за маслото", посочи още Манолова и добави, че същото е положението и при кашкавала, като един от кашкавалите е с надценка от 99%.

Морално укорими, но и нарушение на закона

По думите й всички тези надценки са морално укорими, но и нарушение на закона.

"Нарушава се една от абсолютните забрани на Закона за защита на конкуренцията - дискриминация по отношение на доставчици и търговски партньори. Всички тези надценки, кито се размиванавт с повече от 10%, са абсолютно забранени в Закона за защита от конкуренцията. Това е една от абсолютните забрани за нелоялни търговски практики", категорична е Манолова. ОЩЕ: "Надценката не е печалба": Търговските вериги отговориха на Мая Манолова за цените

По думите й санкцията, съгласно чл. 100 от Закона за защита на конкуренцията е в размер на до 10% от оборота.

"Или предвид оборотите на търговските вериги, максималната санкция, която следва да бъде наложена, стига до 135 млн. евро", каза тя и уточни, че санкциите може да започнат от 50 млн. евро в зависимост от оборота на най-големите търговски вериги.

"Тези санкции се установяват от КЗК и още днес буквално след този брифинг с колегите от КЗП отиваме в КЗК и внасяме сигнал за производство, което не следва тепърва да бъде развивано и утановявано, защото данните с продажните цени и с доставните цени с надценки, които са над 10%, са налични в КЗП. Установихме ги в рамките на проверката, която започнахме в търговските вериги", каза Манолова.

Тя обърна внимание на оправданието на търговските вериги, че тези надценки се дължат на оперативните им разходи. "Натъкнахме се на смущаващи данни: 45 млн. лв. консултантски услуги, 51 млн. лв. платени по договори със свързани компании във финансовите отчети на друга търговска верига. Предаваме тези данни в НАП с искане за установяване на тяхната икономичеса обоснованост и тяхната достоверност и истинност.

Междувременно Манолова обяви, че КЗП започва съвместна проверка с БАБХ и с НАП в складовете на големите търговски вериги.

Други сигнали

От думите й стана ясно, че в рамките на тази проверка от КЗП са получили още сигнали, предприели са и други проверки, една част от тях се отнася за заблуждаваща търговска практика, свързана с подвеждащото посочване на производителя на търговския продукт.

"Има такъв случай с картофи, които се представят за български, за които има информация, че са пакетирани в Гърция и са от трета държава. Това разследване се извършва от БАБХ, санкциите са в размер на до 3000 евро", добави Манолова. ОЩЕ: 50 000 евро за всяка стока, поскъпнала необосновано: КЗП ще наказва сурово