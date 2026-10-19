"Пари/помощ ми дай, аз акъл си имам": Анализ на различния подход на България и Румъния в НАТО и ЕС

От нашите медии хората разбраха, че Радев ходи до Брюксел да иска помощ от НАТО. И понеже беше заедно с румънския президент - хората помислиха, че двете страни са поискали едно и също. Не, съвсем не. И в това е драмата на България.

Това пише в свой анализ икономистът Евгени Кънев, който коментира разликите в подхода на съседните Румъния и България.

"Реакцията на България е абсолютно същата, като на човек, който не е помислил да си застрахова имуществото - и когато пороят му е повредил къщата, търси държавата да му възстанови щетите. Затова България търси НАТО да ни осигури нужните военни средства, за да можем - ние, а не НАТО! - да си предпазим икономиката от задушаване на морския трафик. Тук я няма Русия като системна заплаха, а просто някой трябва да реши проблема с политическата немарливост към нашата отбрана в Черно море. Започнала преди още 10 години с пожеланието за “платноходки в Черно море” - по повод искането на Румъния за изграждане на общ център за морско наблюдение и реакции на заплахи", пише Кънев.

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"За разлика от България, Румъния не само инвестира сериозно в морска и въздушна отбрана и днес има повечето военни технологии за отпор - примерно, през последната нощ румънски F-16 свалиха два РУСКИ дрона в опит за поредна атака срещу кораби. По тази причина - Румъния не търси разполагане на някакви военни активи за тактическа реакция на неизвестни нападатели. Не, тя назовава Русия като агресор и иска спешна среща на НАТО за определяне на Черно море като зона от първично значение за Алианса, което да го ангажира директно с неговата отбрана срещу СИСТЕМНА заплаха", допълва още той.

Разлики и в ЕС

Според него същият подход нашето правителство има и по отношение на дискусиите за европейския бюджет.

"По принцип, еврофондовете се делят на фондове за частния сектор в икономиката (“конкурентоспособност”) и за кохезия и регионално сътрудничество - на пряко управление и харчене от … политиците. България още от времето на Борисов е сред най-страстните защитници на …кохезията. Тази “свещена” традиция продължава и Радев. Било загрижено нашето правителство да не отидат повече пари за конкурентоспособност на Европа (понеже тя няма чак такава нужда точно сега) А реално - страхува се, защото имало конкуренция за тези пари с другите държави в ЕС. И вместо да се бори за гарантирани пари за конкурентоспособност за всяка държава - бори се за повече пари за кохезия (за харчене от държавите) и по-малко за конкурентоспособност (за инвестиции от фирмите.) Така и в двата случая виждате Радевия подход към Европа: "Пари/помощ ми дай, аз акъл си имам"", допълни Кънев.

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