По-малко сделки, растящи цени: Пазарът на недвижими имоти у нас е на две скорости

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-селективна фаза – цените продължават да растат, но броят на сделките намалява, а купувачите все повече обръщат внимание на качеството на имотите и средата около тях. Това стана ясно по време на Real Estate Business Forum. Водещи представители на сектора обсъдиха актуалните тенденции, очакванията за цените и ипотечното кредитиране, перспективите пред новото строителство и възможностите за развитие на бизнеса чрез дигитален маркетинг и изкуствен интелект.

По-малко сделки, но все още растящи цени

„Пазарът на недвижими имоти у нас е на две скорости“, коментира доц. д-р Мирослав Владимиров, преподавател в Икономически университет – Варна и член на Съвета на директорите на ЕРА Недвижими имоти. По думите му данните на Националния статистически институт показват спад на сделките, които се доближават до нивата от 2019 г., въпреки продължаващия ръст на цените.

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Любопитен извод от анализа е, че намалението на сделките се дължи основно на по-малкия брой покупки без ипотечно кредитиране. Това очертава промяна в поведението на участниците на пазара и поставя във фокус ролята на банковото финансиране за бъдещото развитие на сектора.

Източник: БГНЕС

Доц. Владимиров представи три възможни сценария за следващия период. Базовият и най-вероятен сценарий предвижда леко повишение на лихвите по ипотечните кредити с 0,5–0,7 процентни пункта, между 70 000 и 75 000 сделки и умерен ръст на цените. Оптимистичният вариант предполага запазване на лихвените нива, увеличаване на търсенето и повече сделки. При рисковия сценарий значително повишение на лихвите би ограничило достъпа до жилищно финансиране и би довело до по-сериозно свиване на пазара.

Според експерти към втората половина на 2027 г. е възможно леко повишение на лихвените проценти, свързано основно с промени в дела на кредитополучателите.

По-селективен пазар и по-големи разлики между имотите

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Следващите две години вероятно ще донесат по-изразена диференциация между отделните сегменти на пазара. Експерти са на мнение, че купувачите ще бъдат все по-взискателни, а разликите в цените между старото и новото строителство ще се открояват по-силно.

Върху пазара на ново строителство акцент постави и Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи. По думите му броят на предварителните договори е намалял с 12-15%, като очакванията му са спадът да не надхвърли 20% през годината.

Шопов отбеляза, че сериозните инвеститори разполагат с капитал и в определени случаи биха предпочели да задържат продажбите, вместо да намаляват цените. Очакванията му са стойността на жилищните имоти да продължи да нараства.