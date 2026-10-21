Радар за икономика: Най-важните новини на 21 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 21 октомври 2026 г.

Финансовото министерство: Евростат потвърди 4% бюджетен дефицит на България за 2025 г.

Дефицитът на сектор "Държавно управление" в България през 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е с 0,5 процентни пункта над предварителната оценка от април 2026 г., показват публикуваните днес данни на Евростат, съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Още: Финансовото министерство: Евростат потвърди 4% бюджетен дефицит на България за 2025 г.

Зимата токът може да поскъпне значително: Обяснение защо въпреки фотоволтаиците вече няма нулеви цени

През зимните месеци цените на електроенергията в България могат да се повишат значително, като в най-скъпите часови интервали е възможно да надхвърлят 300–400 евро за мегаватчас.

Още: Зимата токът може да поскъпне значително: Обяснение защо въпреки фотоволтаиците вече няма нулеви цени

Масови проверки за цените: Държавата влезе в складовете на големите вериги

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Целта е контрол върху качеството и безопасността на храните, проследяване формирането на цените и на надценките, както и спазването на данъчното законодателство по пътя на стоките от складовете до крайния клиент. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще присъства на първата проверка.

Още: Масови проверки за цените: Държавата влезе в складовете на големите вериги

"Изкуството на сделката": Докато първият танкер с дизел от Русия стигне до САЩ, Щатите ще са изнесли 100 пъти повече

Снимка: Getty Images

Русия ще изпрати първия си танкер с дизелово гориво за Съединените щати в четвъртък, заяви вицепремиерът Александър Новак, цитиран от „Ведомости“. Тази пратка е в рамките на сключеното спорно споразумение на диктатора Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, според което Руската федерация постепенно ще изнася дизел за американския и световния пазар. На 9 октомври Москва отмени наложената от самата нея забрана върху износа на дизелово гориво, въведена с цел да се преодолее недостигът на вътрешния пазар, предизвикан от украинските атаки с дронове срещу нефтопреработвателни заводи.

Още: "Изкуството на сделката": Докато първият танкер с дизел от Русия стигне до САЩ, Щатите ще са изнесли 100 пъти повече

След 5-месечния връх: Две резки промени при цената на петрола заради Иран и хутите

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в сряда, 21 октомври, на фона на опасенията относно доставките от Близкия изток. Търговците проявяват предпазливост и поради рисковете, свързани с корабоплаването в Червено море, както и със заплахите за петролната инфраструктура в Саудитска Арабия, предава CNBC. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, скочиха с 1,60 долара от началото на търговията днес до 110,38 долара за барел (към 9:30 ч. българско време). Американският суров петрол WTI се повиши с 1,40 долара до 99,22 долара за барел по същото време.

Още: След 5-месечния връх: Две резки промени при цената на петрола заради Иран и хутите

Еврото слиза надолу в средата на седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но постепенно успяваше да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. Макар с леко падане под нея за кратък момент, на 20 октомври запазването на последната изградена тенденция изглеждаше сигурно. Днес курсът все пак отвори с понижение.

Още: Еврото слиза надолу в средата на седмицата