Еврото слиза надолу в средата на седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но постепенно успяваше да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. Макар с леко падане под нея за кратък момент, на 20 октомври запазването на последната изградена тенденция изглеждаше сигурно. Днес курсът все пак отвори с понижение.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 21 октомври, за 1,1222 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,12% под последното отчетено ниво във вторник.

Още: Еврото за кратко премина психологическа граница, но бързо смени посоката

Европейската централна банка определи на 20 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1215 щатски долара спрямо 1,1225 щатски долара на 19 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 септември - 1,1467 спрямо долара.

Още: ОББ удължи до края на 2026 г. срока за безплатно внасяне на левове по сметки в евро

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.