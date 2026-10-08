След декларацията срещу ETS2: Ето какво следва за неформалния алианс на 6-те държави от Централна и Източна Европа

След декларацията от София между енергийните асоциации на България, Гърция, Румъния, Полша, Чехия и Словакия срещу свръхрегулациите на ЕС в енергетиката, сред които най-вече новата система за търговия с емисии ETS2 - стана ясно и каква ще е следващата стъпка на неформалния алианс на тези държави от Централна и Източна Европа. Формиран в София общият хъб срещу свръхрегулациите ще проведе следващата си конференция за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще през пролетта. Срещата е планирана за месец април следващата година, а домакин ще бъде този път нашата северна съседка Румъния.

Софийската декларация за общ фронт

По-рано ръководителите на енергийните асоциации на шестте държави подписаха декларация, с която на практика "развързаха ръцете" на правителствата си да търсят решение на проблемите им на ниво ЕК.

С декларацията си енергийните асоциации на шестте държави потвърждават ангажиментите си към климатичните цели на ЕС, включително целта за климатична неутралност до 2050 г., но призовават:

- Да се гарантира социално балансирано и икономически реалистично пилагане на системата за търговия с емисии ETS2 за автомобилния транспорт и сградите,

- Да се преоцени изпълнимостта на целите за транспорта по REDIII, да се признаят в пълна степен структурниите ограничения пред електрификацията на транспорта до 2030 г.,

- Да се признаят изцяло бигоривата и рециклираните въглеродни горива като ключово мащабируемо решение за декарбонизация на съществуващия автомобилен парк, да се увеличи гъвкавостта REDIII,

- Да се гарантират пропорционалност и изпълнимост по Акта за промишленост с нулеви нетни емисии,

- Да се преразгледа Регламентът ReFuelEU Aviation,

- Да се гарантира реалистично, пропорционално и ориентирано към сигурността прилагане на Регламента относно емисиите на метан. ОЩЕ: Против рецептата за катастрофа: В България шест държави подписаха обща декларация срещу енергийните свръхрегулации (ВИДЕО)