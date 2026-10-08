Против рецептата за катастрофа: В България шест държави подписаха обща декларация срещу енергийните свръхрегулации (ВИДЕО)

Газовите асоциации на България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия подписаха обща деквларация срещу свръхрегулациите в ЕС и създадоха своеобразен алианс на държавите от Централна и Източна Европа. Това се случи на енергиен форум в София. "Регулациите са полезни понякога, но свръхрегулирането е рецепта за катастрофа". това каза председателят на УС На Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев по време форума.

"Именно с тази цел поставяме началото на неформалния енергиен алианс на Централна и Източна Европа. Искаме организациите в региона да поддържат постоянен контакт, да се срещат периодично", заяви Бенчев.

Той обърна внимание, че шестте държави, чиито организации поставят тази инициатива, а именно България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия, имат общо 90 млн. жители. "Това са 20% от населението на ЕС. Всеки пети гражданин на ЕС живее тук. Зад този мащаб стоят хора и предприятия", заяви още Бенчев. Той обърна внимание, че Софийската декларация е първия израз да на защита на техните интереситее.

"Тя поставя на сътрудничество, което искаме да продлъжи отвъд тази зала и отвъд този ден. Нека от София започне едно трайно сътрудничество“, каза още Бенчев.

От своя страна председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев отбеляза, че не е против климатичните цели, нито против европейските и бъдещи амбиции да живеем в по-чист свят, но трябва да разграничим амбицията от подготвеността. "Готови ли сме за тази трансформация, с тези механизми, с тези инструменти или трябва да помислим малко по-добре?", попита той.

Софийската декларация за общ фронт

С декларацията си енергийните асоциации на шестте държави потвърждават ангажиментите си към климатичните цели на ЕС, включително целта за климатична неутралност до 2050 г., но призовават:

- Да се гарантира социално балансирано и икономически реалистично пилагане на системата за търговия с емисии ETS2 за автомобилния транспорт и сградите,

- Да се преоцени изпълнимостта на целите за транспорта по REDIII, да се признаят в пълна степен структурниите ограничения пред електрификацията на транспорта до 2030 г.,

- Да се признаят изцяло бигоривата и рециклираните въглеродни горива като ключово мащабируемо решение за декарбонизация на съществуващия автомобилен парк, да се увеличи гъвкавостта REDIII,

- Да се гарантират пропорционалност и изпълнимост по Акта за промишленост с нулеви нетни емисии,

- Да се преразгледа Регламентът ReFuelEU Aviation,

- Да се гарантира реалистично, пропорционално и ориентирано към сигурността прилагане на Регламента относно емисиите на метан.

Представители на правителството: "Чухме ви"

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев обяви, че държавата е чула газовите асоциации. Той заяви, че България е за зеления преход, но тези политики не трябва да водят до допълнителен ценови натиск, те трябва да бъдат съобразени с нуждите на държавите. Той е убеден в синхрона между България и партньорите и че чрез него те ще имат по-силен глас.

Министърът на енергетиката Ива Петрова добави, че декларацията превръща сътрудничеството в практичен елемент на по-добре координирани инвестиции и по-силен глас в европейския енергиен дебат. Днешната декларация ще бъде продължена на политическо ниво", добави още Петрова. ОЩЕ: Нови европравила и нови цени на горивата: В България се създава общ фронт пред ЕК